Amazon Web Servisleri (AWS) çöktü! Birçok siteye erişim sağlanamadı Amazon Web Servisleri'nde yaşanan geniş çaplı kesinti, çok sayıda web sitesine erişimde probleme neden oldu.

İşletmelere, web sitelerini ve diğer uygulamalarını barındırmak için ücret alarak servis sağlayan Amazon Web Servisleri'nde (AWS) 2 saatlik bir kesinti yaşandı.

Söz konusu sorun nedeniyle, AWS hizmetlerinden faydalanan birçok web sitesinde erişim sorunları yaşandı.

Amazon sorunu çözdü

Sorunun büyük ölçüde çözüldüğünü bildiren şirket, "Tüm hizmetleri tamamen kurtarmak için çalışmaya devam ediyoruz." mesajını yayınladı.

Geniş kapsamlı kesinti, The Associated Press (AP) ve Boston Globe gibi haber siteleri de dahil olmak üzere internetteki bir dizi web sitesini etkiledi.

Ayrıca, bazı yemek firmalarının uygulamalarında oluşan problem nedeniyle siparişler aksadı.