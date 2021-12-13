Amazon yağmur ormanları yok olmanın eşiğinde

Bilim insanları, Amazon yağmur ormanlarının önümüzdeki beş yıl içinde korkunç sonuçlarla karşılaşabileceğini açıkladı.

İrili ufaklı yangınlar, ağaçlandırmanın yetersizliği ve küresel ısınma nedeniyle Amazon yağmur ormanları, günümüzde endişe verici bir oranda küçülmeye devam ediyor.

Dünyanın akciğerleri olarak ifade edilen bu ormanlar, sadece 2019 yılında 75 binden fazla yangına maruz kaldı ve bu yangınlar 2020 ve 2021'de de devam etti.

Bilim insanları tarafından yapılan yeni açıklamalar, Amazon yağmur ormanlarının tahmin edilenden çok daha kötü durumda olduğunu ortaya koyuyor.

ORMANLAR YOK OLMANIN EŞİĞİNDE

Bir grup bilim insanından oluşan bir araştırma ekibi, yağmur ormanlarının durumu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ekip, ormanların yok olmanın eşiğinde olduğunu, durumun gittikçe kötüleştiğini ve Amazon’un önümüzdeki beş yılda oldukça kuru bir yer haline geleceğini söyledi.

Kıdemli iklim değişiklikleri araştırmacısı Luciana Gatti, "Şimdi harekete geçmezsek, gelecekte her şey çok daha kötü olacak." dedi.

Bilim insanlarına göre, Amazon yağmur ormanlarını kurtarmak için hala bir fırsat var. Brezilya’daki ormansızlaşmanın durdurulması gerektiğinin altını çizen araştırmacılar, bunun ardından büyük bir ağaçlandırma kampanyasının başlatılması gerektiğini söylüyor.

CANLI TÜRLERİNİN YARISI YOK OLABİLİR

Amazon yağmur ormanları, dünya genelindeki bütün canlı türlerinin yüzde 10'unu barındırıyor. Uzmanlara göre şu anda günde 137'den fazla hayvan, bitki ve böcek türü yok oluyor.

Bu da yılda yaklaşık 50 bin canlı türü demek. Eğer Amazon ormanları tamamen yok olursa, dünya üzerindeki canlı türlerinin neredeyse yarısı da yok olma tehlikesi altına girecek.