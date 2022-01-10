Amazon yağmur ormanlarındaki kayıp büyüyor

Dünyanın akciğerleri Amazon ormanlarında kayıp her geçen gün artıyor. Geçen yıl, 13 bin kilometrekareden fazla kayıp yaşandığı açıklandı.

Yangınlar, ağaçlandırmanın yetersizliği ve küresel ısınma nedeniyle Amazon yağmur ormanları, günümüzde endişe verici bir oranda küçülmeye devam ediyor.

Dünyanın akciğerleri olarak ifade edilen bu ormanlar, sadece 2019 yılında 75 binden fazla yangına maruz kaldı ve bu yangınlar 2020 ve 2021'de de devam etti.

Bilim insanları tarafından yapılan yeni açıklamalar, Amazon yağmur ormanlarının tahmin edilenden çok daha kötü durumda olduğunu ortaya koyuyor.

SON 15 YILIN EN BÜYÜK KAYBI

Brezilya Uzay Araştırmaları Ajansı raporuna göre, 3 milyon bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapan Amazonlar'daki kayıp, 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 22 arttı. Bu rakamnlar, son 15 yılın en büyük kaybı olarak kayıtlara geçti.

Amazon ormanlarının yüzde 60'ını barındıran Brezilya'da ormansızlaşma, 13 bin kilometrekareyi aştı, sadece geçen yıl 18 milyon ağaç kesildi. Bu sayı Katar'ın yüz ölçümünden bile daha büyük.

Bölgedeki tarım faaliyetlerini destekleyen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun döneminde, ormansızlaşma faaliyetlerinde yüzde 79'luk artış kaydedildi.

Dünyanın en büyük tropikal ormanları olan ve 9 Güney Amerika ülkesinin paylaştığı Amazonlar'ın yüzde 30'undan fazlası risk altında.

HALA BİR ŞANS VAR

Bilim insanlarına göre, Amazon yağmur ormanlarını kurtarmak için hala bir fırsat var. Brezilya’daki ormansızlaşmanın durdurulması gerektiğinin altını çizen araştırmacılar, bunun ardından büyük bir ağaçlandırma kampanyasının başlatılması gerektiğini söylüyor.

CANLI TÜRLERİNİN YARISI YOK OLABİLİR

Amazon yağmur ormanları, dünya genelindeki bütün canlı türlerinin yüzde 10'unu barındırıyor. Uzmanlara göre şu anda günde 137'den fazla hayvan, bitki ve böcek türü yok oluyor.

Bu da yılda yaklaşık 50 bin canlı türü demek. Eğer Amazon ormanları tamamen yok olursa, dünya üzerindeki canlı türlerinin neredeyse yarısı da yok olma tehlikesi altına girecek.