Amazon, yeni televizyonunu satışa çıkaracak

Amazon önümüzdeki ay kendi televizyonunu piyasaya sürmeyi hedefliyor. Alexa desteği ile gelecek olan televizyon, ABD'de satışa sunulacak.

ABD'li e-ticaret devi Amazon, dünya genelinde hizmet verdiği sektörleri büyütmeye devam ediyor. Şirketin şimdiki hedefi ise akıllı televizyon pazarı olacak.

Şirket, geçtiğimiz senenin sonlarında 'AmazonBasics' markalı televizyonlarını Hindistan'da satışa sunmuştu. Ayrıca Amazon'un Fire TV yazılımı ile çalışan farklı markalardan televizyonlar da satışta.

Ancak Amazon, tamamen kendisin tasarlayıp ürettiği yeni televizyonlar satışa sunmanın peşinde.

YENİ AMAZON TV'LER EKİMDE GELİYOR

Gelen bilgilere göre Amazon, önümüzdeki ekim ayında ABD'de yeni televizyonlarını piyasaya sürecek. Ancak bu televizyonların tamamen Amazon tarafından üretilmediği ve çeşitli aşamalarda TCL gibi bazı üçüncü taraf şirketlerin olduğu söyleniyor.

Amazon’un Hindistan’da satılan televizyonu ise Radiant Appliances and Electronics Pvt Ltd. tarafından üretilmişti.

55 inçlik versiyon şu anda yaklaşık 588 dolara satılıyor, 50 inçlik versiyon ise yaklaşık 506 dolardan alıcı buluyor.

Amazon’un piyasaya süreceği yeni modellerin 55 ila 75 inç aralığında büyük ekran TV’ler olması bekleniyor.