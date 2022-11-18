Amazon'da işten çıkarmalar gelecek yıl da devam edecek

Amazon'da işten çıkarmalar gelecek yıl da devam edecek

Amazon CEO'su Andy Jassy, şirket genelindeki işten çıkarmaların 2023 yılına sarkacağını açıkladı.

Ülkeleri etkisi altına alan enerji krizi ve ekonomik sıkıntılar, dünya devi online alışveriş sitesi Amazon'u da vurdu.

Amazon, geçtiğimiz haftadan itibaren kurumsal ve teknoloji pozisyonlarında çalışan yaklaşık 10 bin kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı.

Bugüne kadarki en büyük işten çıkarma planını uygulayan Amazon, gelecek yıl da benzer kararlar alacak.

Amazon CEO'su: İşten çıkarmalar sürecek

Amazon CEO'su Andy Jassy, şirket genelindeki işten çıkarmaların 2023 yılına sarkacağını açıkladı. Jassy, yöneticilerin yaptığı ayarlamalar doğrultusunda daha fazla rolün azaltılacağını belirtti. Şirket, işten çıkarılacak çalışanları 2023’ün başlarında bilgilendirecek.

Amazon CEO’su bazı çalışanları şirket içinde farklı rollere kaydırmaya çalışacaklarını, bunun olmaması durumunda da tazminat paketleri sunacaklarını belirtti.