Petrol
120.48
-0.92%
Euro
16.31
-0.19%
Dolar
14.83
-0.02%
Altın
925.82
-0.23%
Borsa
2194
0.52%
Bitcoin
638.782
2.08%
BTXN Coin
41.50
-0.71%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 4 C

    Amazon'un 100 milyon dolarlık lojistik üssü, İstanbul'da açılıyor

    Amazon’un 100 milyon doların üzerinde yatırım ile Türkiye’de kuracağı ilk lojistik üssü bu yılın sonbaharında İstanbul’da hizmete açılacak.
    • AA
    • 24.03.2022 - 10:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Amazon'un 100 milyon dolarlık lojistik üssü, İstanbul'da açılıyor

    ABD'li e-ticaret devi Amazon, Türkiye’de 2018 yılında hizmete girmiş ve bugüne kadar 500’ü aşkın kişiye istihdam sağlamıştı. Şirket, Türkiye'deki yatırım planlarıyla ilgili çeşitli açıklamalar yaptı.

    Amazon, İstanbul’da açmayı hedeflediği Türkiye’deki ilk lojistik üssünü önümüzdeki sonbahar aylarında faaliyete geçirmeyi planlıyor. Söz konusu merkez, yaklaşık 1000 kişilik bir istihdam sağlayacak.

    AMAZON, 100 MİLYON DOLARDAN FAZLA YATIRIM YAPACAK

    Yeni kurulacak lojistik üssü için 100 milyon doların üzerinde yatırım planlanırken, son dönemde artan müşteri talebinin karşılanması hedefleniyor.

    AMAZON

    TUZLA'DA KURULACAK

    Amazon, İstanbul'un Tuzla ilçesinde kurulacak yeni Amazon Lojistik Üssü için mühendislik, insan kaynakları, muhasebe, operasyon ve bilgi işlem (IT) gibi merkez fonksiyonları için işe alım süreçlerini başlatırken, müşteri hizmetleri ve lojistik ekipleri için alımlar ise gelecek aylarda başlayacak.

    Amazon Avrupa Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Stefano Perego, “Türkiye’deki ilk lojistik üssümüzün açılışını İstanbul’da yapmanın mutluluğunu yaşarken, bu vesileyle Türkiye’ye olan güvenimizin de altını çizmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

    Perego, tatmin edici ücret ve yan haklar ile modern ve güvenli bir çalışma ortamı sunarak ilk senede yaratacakları 1000'i aşkın yeni iş fırsatı için son derece heyecanlı olduklarını aktararak, "İşe alım süreçlerinde değişen tecrübe ve eğitim geçmişlerine sahip adaylar için çeşitlilik ve kapsayıcılık anlayışı ile kariyer fırsatları sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.


    İlginizi Çekebilir

    Mario Gomez: Valerien Ismael konusunda dikkat edin
    Futbol

    Mario Gomez: Valerien Ismael konusunda dikkat edin

    Deniz Kuvvetleri'ne 3 İHA teslim edildi
    Gündem

    Deniz Kuvvetleri'ne 3 İHA teslim edildi

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!
    Bitbot

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!

    Görüş Bildir