Amazon'un 100 milyon dolarlık lojistik üssü, İstanbul'da açılıyor

Amazon’un 100 milyon doların üzerinde yatırım ile Türkiye’de kuracağı ilk lojistik üssü bu yılın sonbaharında İstanbul’da hizmete açılacak.

ABD'li e-ticaret devi Amazon, Türkiye’de 2018 yılında hizmete girmiş ve bugüne kadar 500’ü aşkın kişiye istihdam sağlamıştı. Şirket, Türkiye'deki yatırım planlarıyla ilgili çeşitli açıklamalar yaptı.

Amazon, İstanbul’da açmayı hedeflediği Türkiye’deki ilk lojistik üssünü önümüzdeki sonbahar aylarında faaliyete geçirmeyi planlıyor. Söz konusu merkez, yaklaşık 1000 kişilik bir istihdam sağlayacak.

AMAZON, 100 MİLYON DOLARDAN FAZLA YATIRIM YAPACAK

Yeni kurulacak lojistik üssü için 100 milyon doların üzerinde yatırım planlanırken, son dönemde artan müşteri talebinin karşılanması hedefleniyor.

TUZLA'DA KURULACAK

Amazon, İstanbul'un Tuzla ilçesinde kurulacak yeni Amazon Lojistik Üssü için mühendislik, insan kaynakları, muhasebe, operasyon ve bilgi işlem (IT) gibi merkez fonksiyonları için işe alım süreçlerini başlatırken, müşteri hizmetleri ve lojistik ekipleri için alımlar ise gelecek aylarda başlayacak.

Amazon Avrupa Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Stefano Perego, “Türkiye’deki ilk lojistik üssümüzün açılışını İstanbul’da yapmanın mutluluğunu yaşarken, bu vesileyle Türkiye’ye olan güvenimizin de altını çizmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Perego, tatmin edici ücret ve yan haklar ile modern ve güvenli bir çalışma ortamı sunarak ilk senede yaratacakları 1000'i aşkın yeni iş fırsatı için son derece heyecanlı olduklarını aktararak, "İşe alım süreçlerinde değişen tecrübe ve eğitim geçmişlerine sahip adaylar için çeşitlilik ve kapsayıcılık anlayışı ile kariyer fırsatları sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.