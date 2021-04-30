Amazon'un ilk çeyrek gelirleri 108 milyar doları aştı

Amazon'un gelirleri, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 44 artarak 108,5 milyar dolara yükseldi.

Koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca insanın evlere kapanması, e-ticaret satışlarında patlama yaşanmasına neden olmuştu.

Bu satışlardan en büyük payı ise ABD'li e-ticaret devi Amazon aldı. Amazon'un bu yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 44 artarak 108,5 milyar dolara ulaştı.

Şirketin geçen yılın aynı dönemindeki net satışları 75,5 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

NET KÂR: 8,1 MİLYAR DOLAR

Amazon'un net kârı da bu dönemde 8,1 milyar dolara yükseldi. Şirketin geçen yılın aynı döneminde elde ettiği net kâr 2,5 milyar dolar seviyesindeydi.

E-ticaret devinin yılın ilk çeyreğinde 5,01 dolar olan hisse başına kârı ise bu yılın aynı döneminde 15,79 dolara ulaştı.

Koronavirüs salgınının devam etmesi nedeniyle, Amazon'un bu yıl da gelirlerini katlayarak artırması bekleniyor.