Amazon'un ilk elektrikli teslimat minibüsleri Almanya yollarına çıkacak Amazon, Almanya'da Rivian tarafından tasarlanan 300 adet elektrikli minibüsü kullanarak teslimat yapacak.

AA & Ensonhaber

E-ticaret devi Amazon, salı günü yaptığı açıklamada, ulaşım ağını elektriklendirmeye yönelik uzun vadeli planlarının bir parçası olarak, önümüzdeki haftalarda ABD'li elektrikli araç üreticisi Rivian'ın Avrupa'daki ilk minibüslerini Almanya'da kullanacağını duyurdu.

İklim değişikliğine karşı mücadelede 2040 yılına kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşmayı hedefleyen Amazon, Ekim 2022'de, Avrupa'daki teslimat filosunu elektriklendirmek için 5 yılda 1 milyar euro yatırım yapacağını açıklamıştı.

Şirket, söz konusu açıklamanın ardından Almanya'da Rivian tarafından tasarlanan 300 adet elektrikli minibüsü kullanarak teslimat yapmaya başlayacak.

300 elektrikli minibüs, Almanya'da 1.000'den fazla elektrikli kamyonet de dahil olmak üzere Avrupa'da halihazırda faaliyette olan binlerce elektrikli kamyonet filosuna katılacak.

Amazon, geçen yıldan beri Avrupa'da Rivian ön üretim araçlarıyla teslimatları test ediyordu. Bu testler; Rivian'ın çeşitli iklim ve coğrafyalarda aracın performansını, güvenliğini ve dayanıklılığını, sürücü memnuniyetini ve genel işlevselliği sağlamak için en son teknoloji özelliklerini sürekli olarak iyileştirmesine olanak tanıyordu.

Amazon ve Rivian, Avrupa şehirlerine daha iyi uyum sağlamak için ABD'deki muadilinden daha kısa ve daha ince bir minibüsler tasarladı.

100 bin elektrikli minibüs satın alacak

Amazon, 2019 yılında, yine ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Rivian ile 2024 yılına kadar tamamen devreye alınması beklenen elektrikli 100 bin elektrikli minibüsü satın almak için bir anlaşma yapmıştı.