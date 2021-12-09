Amazon'un internet servisi Alexa kapanıyor

Amazon, 25 yıl önce kurduğu ve internet siteleri hakkında analiz sunan Alexa.com adlı internet sitesini kapatma kararı aldı.

Dünyanın en büyük e-ticaret şirketi Amazon, aynı zamanda internet bulut hizmetleri gibi farklı alanlarda da faaliyetlerini sürdürüyor.

1996 yılında Amazon tarafından kurulan Alexa.com adlı internet sitesi, web sitelerinin trafikleriyle ilgili bilgi veriyor ve aynı zamanda çeşitli istatistikler sunuyor.

ALEXA MACERASI SONA ERİYOR

Amazon, bugün yaptığı açıklamada Alexa.com adlı web sitesinin kapatılacağını açıkladı.

Şirket, 25 yıl önce kurulan Alexa'nın 1 Mayıs 2022 itibarıyla yolun sonuna geleceğini belirtti.

Amazon'dan yapılan Alexa açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"25 önce Alexa Internet'i kurduk. Dijital kitlenizi bulmanıza, erişmenize ve dönüştürmenize yardımcı olmak için yıllarca çalıştıktan sonra, 1 Mayıs 2022'de Alexa.com'u kullanımdan kaldırma konusunda zor bir karar aldık. İçerik araştırması ve rekabet analizi konularında bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz."

Amazon’un Alexa Internet hizmetine abone olan kullanıcılar, 1 Mayıs 2022’ye kadar hizmet almaya devam edecek. Ancak şirket, artık yeni abonelik ve müşteri kabul etmeyecek. Amazon API’leri ise 8 Aralık 2022 tarihinde kullanılamaz hale gelecek.

ALEXA'NIN ÇÖKÜŞÜ

Amazon'un Alexa.com'u kapatmasının asıl nedeni rekabette oldukça geri kalması. Alexa.com’a olan organik trafik uzun bir süredir düşüş halinde. Popülerliğini kaybeden Alexa, bu nedenle artık hizmet vermeyi durduracak.