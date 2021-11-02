Amazon'un internet uydu projesi gelecek yıl başlıyor

Uzaydan internet sağlamak isteyen Amazon, ilk uydularını gelecek yılın sonlarına doğru uzaya fırlatacak.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, toplamda 42 bin Starlink uydusunu önümüzdeki yıllarda uzaya fırlatarak bütün dünyaya uydudan internet bağlantısı sağlamayı planlıyor.

Tamamı 10 milyar dolara mal olacak dev projede şu anda yüzlerce uyduyu yörüngeye gönderen şirket, bazı bölgelere hizmet vermeye başladı bile.

AMAZON ELON MUSK'A RAKİP OLUYOR

Fırlatacağı uydularla kullanıcılara internet hizmeti sunmayı amaçlayan bir başka şirket Amazon, 10 milyar dolardan fazla yatırımla 3 bin 236 adet internet uydusu fırlatmayı planlıyor.





Federal İletişim Komisyonu (FCC), internet uyduları için Amazon'a gerekli izinleri geçtiğimiz yıl vermişti. Komisyon, uyduların yarısının fırlatılması için ABD'li şirkete 2026 yılına kadar süre tanıdı.

İLK TEST UYDULARI 2022'DE FIRLATILACAK

Amazon'dan yapılan açıklamada, 2022’nin sonlarında şirketin Project Kuiper isimli uzay internet projesi için ilk test uydularının fırlatılacağı belirtildi.

Amazon, uyduları düşük Dünya yörüngesine fırlatmak için roket girişimi ABL Space Systems ile anlaşma imzaladı.

Amazon'un müşterilerine internet hizmeti verebilmesi için yörüngede en az 578 uyduya ihtiyacı var.