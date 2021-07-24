Amazon'un yeni oyunu New World, ekran kartlarını kullanılamaz hale getiriyor

Amazon'un yeni çıkacak olan oyunu New World'un beta sürümü yayınlandı. Ancak oyun, bazı ekran kartlarını kullanılamaz hale getirdiği için tepki topladı.

Amazon Game Studios tarafından geliştirilen ve kapalı beta sürecinde oynanabilen New World oyunu, şimdiden oldukça tepki topladı.

Özellikle RTX 3090 grafik kartlarına sahip birçok oyuncu, oyunun sistemlerini kullanılamaz hale getirdiğini rapor etti.

Ayrıca belirtilen sorunlar arasında ekran kartlarının aşırı ısınması ve maksimum güç kullanarak hasar oluşturması da var.

PROBLEM FPS LİMİTİNİN OLMAMASI

Söz konusu problem, oyunun menü ekranlarında kare hızı limitinin bulunmaması nedeniyle kaynaklanıyor.

Bu nedenle ekran kartları, sonsuz sayıda kare hızı oluşturmaya çalışıyor ve bir süre sonra aşırı ısınarak kullanılamaz hale geliyor.

Eğer siz de bir EVGA RTX 3090 ekran kartı kullanıyorsanız, söz konusu oyundan şimdilik uzak durmanızda fayda var.

AMAZON VE EVGA'DAN AÇIKLAMA

Yaşanan bu krizin ardından EVGA ve Amazon cephesinden açıklama geldi. New World’ün kapalı betasında yanan ekran kartlarının farkında olduklarını ve kullanıcılarının mağdur olmasını istemediklerini belirten EVGA, hasarlı ekran kartlarını değiştireceklerini duyurdu.



Amazon Game Studios yetkilileri ise, New World yüzünden yaşanan sorunlar için üzgün olduklarını ve yeni yama sayesinde sorunun çözüldüğünü açıkladı..