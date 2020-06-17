AMD, 3000XT serisi işlemcilerini fiyatlarıyla duyurdu

AMD, artan çekirdek hızlarıyla birlikte yeni Ryzen 3000XT işlemcilerinin özelliklerini ve fiyatlarını açıkladı.

AMD, XT sınıfı işlemcilerini genellikle Intel'in 10. nesil işlemcileriyle rekabet edebilmek için geliştiriyor.

Geçtiğimiz günlerde hakkında bazı detaylar ortaya çıkan Ryzen 3000XT serisi işlemciler, AMD tarafından resmi olarak duyuruldu.

AMD tarafından açıklanan son verilere göre AMD Ryzen 5 3600XT, AMD Ryzen 7 3800XT ve Ryzen 9 3900XT önümüzdeki ay satışa çıkacak.





ÖZELLİKLER

Ryzen 5 3600XT'nin temel çalışma hızı 3,8 GHz olurken, işlemci tam yükte 4,5 GHz seviyesindeki hızlara ulaşabilecek.Bu işlemci, bir önceki nesil Ryzen 5 3600X’e göre 100 MHz’lik bir hız artışı sağlayacak.

Ryzen 7 3800XT ise 3800X’e göre 200 MHz’lik bir artışla 4.7Ghz hıza ulaşabilecek. Ayrıca Ryzen 9 3900XT'nin maksimum hızı da 4.7Ghz olacak.

Her ne kadar her iki işlemci de aynı hızlara sahip olsa da Ryzen 9 3900XT'de bulunan 12 çekirdek 24 iş parçacığı, işlemciyi diğerlerinin önüne taşımayı başarıyor.

FİYAT

AMD Ryzen 5 3600XT : 249 dolar

: 249 dolar AMD Ryzen 7 3800XT : 399 dolar

: 399 dolar AMD Ryzen 9 3900XT : 499 dolar



