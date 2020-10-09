AMD, merakla beklenen Ryzen 5000 işlemcilerini tanıttı

AMD, düzenlediği etkinlikte yeni Zen 3 mimarisiyle üretilen Ryzen 5000 serisine ait 4 yeni işlemci tanıttı. İşte AMD Ryzen 5000 ailesine ait tüm detaylar.

Son dönemlerde sunduğu etkileyici performanslarla Intel ile arasındaki farkı her geçen gün kapatan AMD, geçtiğimiz haziran ayında Ryzen 4000 masaüstü işlemci serisini duyurmuştu.

Şirket, şimdi de Zen 3 mimarisine sahip Ryzen 5000 işlemci ailesini tanıttı. AMD, seride yer alan Ryzen 5900X modelini ise dünyanın en iyi oyun işlemcisi olarak duyurdu.

Gelin yeni Ryzen 5000 işlemcilerine daha yakından bakalım.





AMD RYZEN 5000 SERİSİ ÖZELLİKLERİ

Ryzen 5 5600X:

Serinin ilk işlemcisi olarak Ryzen 5 5600X göze çapıyor. 6 çekirdek ve 12 iş parçacığından oluşan işlemci, 3.7 GHz hızında çalışıyor (Hız aşırtmayla 4.6Ghz). 35MB ön belleğe sahip işlemcinin TDP değeri ise 65W olarak açıklandı.

Ryzen 7 5800X:

Ryzen 5000 ailesinin bir diğer işlemcisi Ryzen 7 5800X ise, 8 çekirdek ve 16 iş parçacığından oluşuyor. 3.8 GHz temel frekans hızına sahip işlemci, hız aşırtmayla 4.7Ghz hıza kadar ulaşabiliyor. 36MB ön belleğe sahip işlemcinin TDP değeri ise 105W.

Ryzen 9 5900X:

Ryzen 9 5900X modeline baktığımızda, 12 çekirdek ve 24 iş parçacığından oluşturğunu görüyoruz. Bu işlemci, 3.7 GHz temel frekans hızına sahip ve maksimum 4.8Ghz'e kadar yükseltilebiliyor. 70MB ön belleğe sahip işlemcinin TDP değeri ise 105W.

AMD ayrıca bu işlemciyi, dünyanın en iyi oyun işlemcisi olarak tanıttı ve işlemciyi Intel Core i9 10900K ile karşılaştırarak aşağıdaki performans tablosunu paylaştı.

Ryzen 9 5950X:

Serinin son işlemcisi Ryzen 9 5950X, 16 çekirdek ve 32 iş parçacığından oluşuyor. 3.4Ghz temel hıza sahip işlemci, maksimum 4.9Ghz hıza kadar ulaşabiliyor. 72MB ön belleğe sahip işlemcinin TDP değeri ise yine 105W olarak açıklandı.

AMD RYZEN 5000 SERİSİ FİYAT