AMD, yılın ikinci çeyreğinde kârını yüzde 380 artırdı

AMD, yılın ikinci çeyreğinde 4 milyar dolar gelir elde ederken, şirketin faaliyet kârı da yüzde 380 artış gösterdi.

Son dönemlerde uygun fiyatlı işlemcileriyle Intel ile olan rekabetinde öne geçen AMD, çip tedarik sorunları nedeniyle son aylarda sıkıntı yaşamıştı. Ancak yine de şirket, bu süreçten büyüyerek çıkmayı başardı.

AMD tarafından yapılan açıklamaya göre, ikinci çeyrekte elde edilen toplam gelir 3.85 milyar dolar oldu ve yıl bazında yüzde 99 artış gösterdi. Markanın faaliyet kârı ise 831 milyon dolar ile yüzde 380 gibi bir artış elde etti.

EN BÜYÜK PAY GRAFİK BÖLÜMÜNÜN

Şirketin gelirlerindeki en büyük pay yine bilişim ve grafik bölümünün oldu. 2.25 milyar dolar gelir üreten bölüm, yüzde 65 büyüdü.

AMD, yılın üçüncü çeyreğinde 4 milyar dolar gelir barajını aşmayı hedefliyor. Ryzen işlemciler ile birlikte Radeon RX 6000M serisi ve Radeon RX 6600 XT satışlarının bu dönemde ciddi başarı elde etmesi bekleniyor.

Intel’in yaşadığı bazı olumsuzlukları iyi değerlendiren firma, pandemi dönemini en iyi geçiren markalar arasında yer alıyor.



