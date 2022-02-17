AMD'nin pazar değeri ilk kez Intel’i geçti

Xilinx satın alımı ile birlikte hisse sayılarında önemli bir artış sağlayan AMD, tarihinde ilk defa Intel'i geçmeyi başardı.

Son dönemlerde uygun fiyatlı işlemcileriyle Intel ile olan rekabetinde öne geçen AMD, yavaş yavaş Intel'in pazar payını ele geçiriyor.

Bugüne kadar rakibi AMD’nin zaman zaman iki katı kadar pazar değerine ulaşan Intel, dün ilk defa yarışta geriye düştü.

AMD'nin Xilinx satın alması ile birlikte hisse sayılarındaki değişim, AMD'nin ipi göğüslemesini sağladı.

AMD'NİN PAZAR DEĞERİ 200 MİLAR DOLARA YAKLAŞTI

AMD’nin normalde 1.216 milyar işlem gören hissesi olmasına rağmen, Xilinx yatırımcılarına toplamda 427 milyon adet daha hisse dağıtıldı.

Böylece, şirketin hisse sayısı 1.643 milyara, pazar değeri ise dün itibarıyla 199.58 milyar dolara yükseldi. Intel’in pazar değeri ise 197 milyar dolar seviyesinden işlem görüyor.

Anlık verilere baktığımızda ise AMD'nin piyasa değerinin biraz gerilediğini ve 191 milyar dolara düştüğünü görüyoruz.