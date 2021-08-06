American Airlines, yolculara TikTok erişimi verecek

ABD'nin en büyük havayolu şirketlerinden biri olan American Airlines, uçuş sırasında yolcularına 30 dakikalık ücretsiz TikTok erişimi sağlayacağını açıkladı.

Son dönemlerde gizlilik sorunlarıyla tepki çeken ve ABD'nin yakın takibinde olan Çinli video paylaşım uygulaması TikTok, kullanıcı sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor.

Durum böyle olunca, birçok dev şirket TikTok'tan müşteri çekmek için çeşitli adımlar atıyor.

UÇUŞLARDA TIKTOK DÖNEMİ

ABD'nin en büyük havayolu şirketlerinden biri olan American Airlines, bazı uçuşlarda yolcularına 30 dakikalık ücretsiz TikTok erişimi sunacağını duyurdu.

Akıllı telefonlarında TikTok yüklü olmayanlar ise, uçuş sırasında Wi-Fi ücreti ödemeden uygulamayı indirebilecek.

30 dakikalık ücretsiz TikTok hizmeti, yalnızca Viasat uydu internet donatılmış dar gövdeli uçaklarda kullanılabilecek.

Yolcular, akıllı telefonlarını veya tabletlerini uçak moduna alıp AA-Inflight sinyaline bağlanarak yarım saatlik ücretsiz TikTok erişiminden yararlanabilecek.

American Airlines, müşterilerden gelen tepkilere göre söz konusu uygulamayı uzatacak veya tamamen sonlandıracak.

Havayolu şirketi, geçen yıl da yolcuların Facebook Messenger'ı uçakta ücretsiz kullanmalarına imkan tanımıştı.