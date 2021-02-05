Amerika, Avrupa ve Afrika arasındaki mesafe her yıl 4 santimetre artıyor

Amerika, Avrupa ve Afrika arasındaki mesafe her yıl 4 santimetre artıyor

Atlantik Okyanusu'nun genişlemesi nedeniyle Amerika kıtası ile Afrika ve Avrupa arasındaki mesafe, her yıl 4 santimetre artmaya başladı.

Atlantik Okyanusu çevresindeki kıtaların arasındaki mesafe her yıl 4 santimetre artıyor.

Bu nedenle Amerika kıtası (Kuzey ve Güney Amerika), her yıl Avrupa ve Afrika'dan 4 santimetre daha uzaklaşıyor.

İngiltere’nin önde gelen eğitim kurumları arasında gösterilen University of Southampton’da görev alan bilim insanları, bu durumu açıklamak için yola çıktı.

BÖLGE İNCELEME ALTINA ALINDI

İki araştırma gemisi ile yola çıkarak ekip, Atlantik okyanusunun dibine, yükseltinin her iki kenarına 39 adet sismograf yerleştirdi ve bu bölgelerde 10 hafta boyunca ölçüm yaptı.

Daha önce bu durumun, Dünya'nın kabuğunun altında yer alan manto katmanındaki maddelerin yükselmesi sonucu meydana geldiği belirtiliyordu. Yeni teoriye göre ise Orta-Atlantik Yükseltisi, bölgedeki plaka tektoniğini doğrudan etkiliyor.

Söz konusu bölge, gezegenimizin daha derin katmanlarından maddelerin yükselmesine neden oluyor ve bu da kıtaları birbirlerinden uzaklaştırıyor.