Amerika’da popüler ilk 10 oyundan 3’ünde Türkiye imzası var

İHA

Dünya genelinde mobil oyun sektöründe ciddi bir rekabet gücüne sahip olan Türkiye, yurt dışındaki pazarlara da damga vuruyor.

Amerika’da popüler ilk 10 oyundan en az 3’ünün Türk stüdyolarına ait olduğunu söyleyen Trifles Games’in Kurucu ve CEO’su Gökhan Kınay, en çok oynanan oyunlardan mobil oyun sektörünün geleceğine kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de yetişkinlerin yüzde 81’i mobil oyun oynarken, oyuncuların yüzde 51’ini erkekler, yüzde 49’unu da kadınlar oluşturuyor.

Türkiye’nin mobil oyun sektöründe artık söz sahibi olduğunu belirten Gökhan Kınay şu ifadeleri kullandı:

Ülkemizde çok ciddi başarılar ve aynı zamanda yeni yatırımlar görüyoruz. Buradaki başarımızın katlanarak artacağına eminim. Başta Amerika olmak üzere çoğu ülkeye bakarsanız ilk 10 oyundan en az 3’ü Türkiye’deki mobil oyun stüdyolarına ait.



Hatta Dream Games’in geliştirmiş olduğu Royal Match oyunu uzun süredir ilk 10 arasında kendisini zincirlemiş durumda. Bu ülkemiz için de ayrıca bir gurur kaynağı.



Yatırımlar ve kurulan yeni iş birlikleri sayesinde ülkemizde yeni başarılı stüdyoların ve oyunların çıkacağına eminiz. Ayrıca Türkiye, mobil oyun sektöründe yatırım konusunda da ilk sıralarda yer alıyor.



Türkiye, mobil oyun işini iyi çözdü. Bizler hem iyi oyuncularız hem de işimizi disiplinli bir şekilde yapıyoruz. Haliyle başarı da kaçınılmaz oluyor. Hatta Amerika’da popüler ilk 10 oyuna bakarsanız en az 3’ü her zaman Türkiye stüdyosu. Tüm bunlar bizler için gerçekten gurur verici.