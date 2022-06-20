Amerikalı operatörler, uçaklardaki risk nedeniyle bazı 5G ağlarını erteledi

ABD, yeni 5G lansmanlarından sonra bazı Boeing 787 inişleri için ek önlemler alınması gerektiğini açıklamıştı. Şimdi ise bazı operatörler, 5G ağlarını gelecek yıla ertelediklerini duyurdu.

Kullanıcılara sıfır gecikmeli yüksek hızlı internet sunan 5G teknolojisi, son zamanlarda oldukça tartışılıyor.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), orta bant 5G kablosuz sinyallerinin havacılık elektroniğini etkileyebileceği konusunda geçtiğimiz aylarda bir uyarı yayınlamıştı.

FAA, 5G sebebiyle altimetrede (yükseklikölçer) oluşabilecek parazitlere karşı, pilotların düşük irtifalarda otomatik iniş veya diğer uçuş sistemlerini kullanmalarını yasaklamıştı.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Boeing 787s pilotlarının 5G hizmetinin konuşlandırıldığı havalimanlarında, ıslak veya karlı pistlere inerken ek önlemler almalarını zorunlu kılacağını söylemişti.

Operatörler 5G'yi erteledi

Federal Havacılık İdaresi, Verizon ve AT&T gibi ABD'nin önde gelen operatörlerinin gönüllü olarak bazı C-Band 5G kullanımlarını Temmuz 2023'e kadar ertelemeyi kabul etikklerini açıkladı. Bu sayede hava yolu şirketleri, uçaklarını güçlendirmek için zaman kazanmış olacak.

Ocak ayında her iki operatör de havaalanları yakınlarındaki bazı 5G baz istasyonu kulelerini 5 Temmuz'a kadar devre dışı bırakmayı kabul etmişti.

Verizon, Federal Havacılık İdaresi'nin önümüzdeki aylarda aşamalı bir yaklaşımla havaalanları çevresindeki 5G istasyonlarının aktif edileceğini duyurdu.

Binlerce uçak yenilenecek

American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines ve diğer şirketleri temsil eden bir endüstri ticaret grubu olan Airlines for America, toplam 4 bin 800 uçaktan oluşan filonun "Temmuz 2023'e kadar yenilenmesi gerektiğini açıkladı.

ABD Federal Havacılık İdaresi,, 5G bağlantısının motor ve fren sistemlerinin iniş moduna geçmesini engelleyebileceğini ve bu da bir uçağın pistte durmasını zorlaştırabileceğini söylüyor.

5G hakkında bilgi toplamaya devam eden FAA, uçuş risklerini azaltmak için AT&T ve Verizon gibi büyük telekomünikasyon şirketleri ile birlikte çalışıyor.

Öte yandan Kanada'daki havalimanlarında da güvenlik riski nedeniyle 5G kullanımı kısıtlanmıştı.