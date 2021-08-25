Amerikalılar, yönetimin internete müdahalesine daha olumlu bakıyor

Amerikalıların, yönetimin internette yayılan yanlış bilgileri engellemek için adım atmasını giderek daha olumlu karşıladığı bildirildi.

Koronavirüs salgını ve aşı çalışmaları konusunda internette oldukça sahte haber ve yanlış bilgi var.

ABD Başkanı Joe Biden, söz konusu yalan haberlerin sosyal medya üzerinden yayıldığını ve platformların bu haberleri engellemede yetersiz kaldığını savunuyor.

Pew Araştırma Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Amerikalılar, yanlış bilginin yayılmasını engellemek için yönetimin müdahalede bulunmasına daha olumlu bakıyor.

'İÇERİKLER ENGELLENSİN' DİYENLERİN SAYISINDA ARTIŞ

Pew'in 11 bin 178 yetişkin üzerinde yaptığı araştırmaya göre katılımcıların yüzde 48'i internetteki yanlış bilgilerin, içerik üretimi ve erişiminin kısıtlanması pahasına da olsa engellemesi gerektiğini düşünürken, 2018'de yapılan benzer araştırmada bu oran yüzde 39 olarak belirlenmişti.

Haberleşme özgürlüğünün, internette yanlış bilgilerin yayılması pahasına da olsa korunması gerektiğini düşünen Amerikalıların oranının yüzde 58'den yüzde 50'ye gerilediği görüldü.

Katılımcıların yüzde 59'u, teknoloji şirketlerinin internette yanlış bilgi yayılmasını kısıtlaması gerektiğini düşünürken, haberleşme özgürlüğünün daha önemli olduğunu savunlar yüzde 39'u oluşturdu. Araştırma şirketi, bu konuda 2018'e göre önemli bir fark bulunmadığını belirtti.

Pew, 2018'den bu yana yönetimin internet konusunda adım atması üzerine siyasal fikir ayrılığı oluştuğuna dikkati çekti.

Üç yıl önce Cumhuriyetçilerin yüzde 60'ı, demokratlarınsa yüzde 57'si haberleşme özgürlüğünün yanlış bilgi yayılmasından daha önemli olduğunu düşünürken, bugün bu oran Cumhuriyetçilerde yüzde 70'e yükseldi.

Demokratlarınsa yüzde 65'i yönetimin yanlış bilgiyi engellemesini özgürlüklerden daha önemli bulduğunu açıkladı.