Among Us, 500 milyon aylık aktif oyuncu sayısıyla rekor kırdı

Among Us, aylık 500 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaşarak tarihin en popüler oyunu olmayı başardı.

16 Kasım 2018 tarihinde piyasaya sürülmüş olan Among Us, 2020 yılına damgasını vurdu. Windows, iOS ve Android gibi pek çok platformda yer alan oyun, özellikle Twitch kanallarında büyüyerek son dönemlerin en ilgi çeken oyunları arasına girdi.

Uzay temalı bir ortamda ekip içindeki haini bulmayı amaçlayan oyun, tarihi bir rekora daha imza attı.

AYLIK 500 MİLYON KULLANICI

Pazar araştırma firması Nielsen/SuperData'nın yayınladığı yeni verilere göre Among Us'ın aylık aktif kullanıcı sayısı, kasım ayında yaklaşık 500 milyon seviyesine ulaştı ve tarihin en popüler oyunu oldu.

Among Us'ın oyuncu sayıları inanılmaz bir seviyeye ulaşmış olmasına rağmen yapımcıların elde ettiği gelir hala çok düşük. Çünkü oyunda para harcanacak pek fazla şey yok.

App Store ve Google Play Store'da ücretsiz bir şekilde yayınlanan Among Us, Steam'de ise 10,50 TL'lik bir fiyat etiketine sahip.

Among Us, bu ay itibarıyla Nintendo Switch'e ve Xbox Game Pass'e de gelmiş durumda. Oyun ayrıca 2021'de Xbox konsolları için de yayınlanacak.