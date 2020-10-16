Android 11, arka planda çalışan uygulamaları otomatik olarak kapatacak

Google'ın yayınladığı Android 11 güncellemesi ile arka planda çalışan uygulamalar otomatik olarak kapatılarak, batarya tasarrufu sağlanacak.

Google tarafından geliştirilen ve yüzlerce akıllı telefon modeline güç veren Android işletim sistemi, yenilenen sürümü Android 11 ile birçok modele güç verecek.

Kişiler, kontrol ve gizlilik konularına odaklanan yeni özelliklere sahip Android 11, geçtiğimiz günlerde Google Pixel modelleri için yayınlanmıştı ve çok yakında diğer üreticilerin modelleri için de kullanıma sunulacak.

ARKA PLANDA GÜÇ TÜKETEN UYGULAMALARA SON

Akıllı telefonlarda yer alan birçok uygulama, arka planda çalışarak telefonun kaynaklarını kullanıyor ve bu da bataryanın daha hızlı tükenmesine neden oluyor.

Android 11 ile buna bir son vermek isteyen Google, yeni güncelleme ile arka planda gereksiz yere çalışan uygulamaları kapatan bir özellik yayınladı.

Özellikle şarj sorunu yaşan kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni özellik, Android 11 ile birlikte telefonlara gelecek.

Şu anda yalnızca Google Pixel telefonlarında kullanılan Android 11 güncellemesi, yakında diğer üreticilerin telefonlarına da gelecek.

ANDROID 11 İLE GELEN YENİLİKLER