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- Android 11 güncellemesi alacak Motorola modelleri
Android 11 güncellemesi alacak Motorola modelleri
- Haber Merkezi
- 22.12.2020 - 14:01
- Güncelleme : 22.12.2020 - 14:16
Google tarafından geliştirilen ve yüzlerce akıllı telefon modeline güç veren Android işletim sistemi, yenilenen sürümüyle birçok akıllı telefon modelinde karşımıza çıkacak.
Telefonlara birçok yeni özellik getirmesi beklenen Android 11 ile ilgili hazırlıklar devam ederken, yeni bir açıklama yapan Motorola, güncellemeyi alacak modellerini duyurdu.
Şirket tarafından yapılan paylaşıma göre, Android 11 alacak Motorola modelleri şu şekilde:
- Razr 5G
- Razr 2019
- Edge
- Edge+
- One 5G
- One Action
- One Fusion
- One Fusion+
- One Hyper
- One Vision
- Moto G 5G
- Moto G 5G Plus
- Moto G Fast
- Moto G Power
- Moto G Pro
- Moto G Stylus
- Moto G9
- Moto G9 Play
- Moto G9 Plus
- Moto G9 Power
- Moto G8
- Moto G8 Power
Android 11 alacak Motorola telefonlar arasında herhangi bir sürprizin olmadığını görüyoruz. Şirket, yol haritasında eski modelleri tercih etmeyip, yeni telefonlarına odaklanmış.
Motorola tarafından yapılan açıklamalarda, herhangi bir tarih bilgisine yer verilmedi. Ancak güncelleme için öncelikle üst segment modellere öncelik verileceği tahmin ediliyor.