Android 11 güncellemesi alacak Motorola modelleri

Motorola, hangi akıllı telefon modellerinin Android 11 güncellemesi alacağını resmi olarak açıkladı. İşte Anroid 11'e kavuşacak Motorola modelleri.

Google tarafından geliştirilen ve yüzlerce akıllı telefon modeline güç veren Android işletim sistemi, yenilenen sürümüyle birçok akıllı telefon modelinde karşımıza çıkacak.

Telefonlara birçok yeni özellik getirmesi beklenen Android 11 ile ilgili hazırlıklar devam ederken, yeni bir açıklama yapan Motorola, güncellemeyi alacak modellerini duyurdu.

Şirket tarafından yapılan paylaşıma göre, Android 11 alacak Motorola modelleri şu şekilde:

Razr 5G

Razr 2019

Edge

Edge+

One 5G

One Action

One Fusion

One Fusion+

One Hyper

One Vision

Moto G 5G

Moto G 5G Plus

Moto G Fast

Moto G Power

Moto G Pro

Moto G Stylus

Moto G9

Moto G9 Play

Moto G9 Plus

Moto G9 Power

Moto G8

Moto G8 Power

Android 11 alacak Motorola telefonlar arasında herhangi bir sürprizin olmadığını görüyoruz. Şirket, yol haritasında eski modelleri tercih etmeyip, yeni telefonlarına odaklanmış.

Motorola tarafından yapılan açıklamalarda, herhangi bir tarih bilgisine yer verilmedi. Ancak güncelleme için öncelikle üst segment modellere öncelik verileceği tahmin ediliyor.