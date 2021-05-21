Android 12 Beta güncellemesi alan telefonlar

Google, Android 12 Beta 1 güncellemesini kullanıma sundu. Güncellemeyi yükleyebileceğiniz telefonların listesini sizler için derledik.

Google, 18 Mayıs'ta başlayan I/O 2021 geliştirici konferansının ilk gününde, birçok yeni özellikle birlikte gelen Android 12 güncellemesini tanıtmıştı.

Güncellemenin kararlı sürümünün akıllı telefonlar için yayınlanmasına biraz daha zaman var. Ancak şirket, Android 12'nin ilk herkese açık beta sürümünü yayınlamış durumda.

Android 12 Beta 1 güncellemesi şu anda Google, Asus, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, Techno, TCL, Vivo, Xiaomi ve ZTE dahil olmak üzere 11 üreticinin yalnızca belirli telefon modellerine yüklenebiliyor.

ANDROID 12 BETA GÜNCELLEMESİ ALAN TELEFONLAR

Android 12 Beta 1'i güncellemesi alacak telefonların tam listesi şu şekilde:

Google

Pixel 3

Pixel 3 XL

Pixel 3a

Pixel 3a XL

Pixel 4

Pixel 4 XL

Pixel 4a

Pixel 4a (5G)

Pixel 5

Xiaomi

Mi 11

Mi 11 Ultra

Mi 11i

Mi 11X Pro

Oppo

Oppo Find X3 Pro

Diğer

OnePlus : OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro

: OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro ASUS : Zenfone 8

: Zenfone 8 ZTE : Axon 30 Ultra 5G

: Axon 30 Ultra 5G Vivo : IQOO 7

: IQOO 7 Realme : Realme GT

: Realme GT TCL : TCL 20 Pro 5G

: TCL 20 Pro 5G Tecno : Camon 17

: Camon 17 Sharp: AQUOS Sense 5G

ANDROID 12 BETA GÜNCELLEMESİ NASIL YÜKLENİR

Yukarıda listelediğimiz akıllı telefonlardan birine sahipseniz, öncelikle aşağıdaki bağlantıdan Android 12 Beta sayfasına gitmeniz gerekiyor.

Karşınıza çıkan ekrandan akıllı telefon markanızı seçerek "Get the Beta" butonuna tıklayın.

Ardından markanızın Android 12 Beta yükleme sayfası karşınıza çıkacak. Güncellemenin yükleme adımları üreticiden üreticiye göre değişiyor.

Bu nedenle markanızın güncelleme talimatlarını eksiksiz yerine getirmeniz gerekiyor.

Son olarak yükleyeceğiniz Android 12 sürümü beta aşamasında olduğundan, çeşitli sorunlarla karşılaşabileceğinizi hatırlatalım.