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Android 12 Beta güncellemesi alan telefonlar
- Haber Merkezi
- 21.05.2021 - 17:41
Google, 18 Mayıs'ta başlayan I/O 2021 geliştirici konferansının ilk gününde, birçok yeni özellikle birlikte gelen Android 12 güncellemesini tanıtmıştı.
Güncellemenin kararlı sürümünün akıllı telefonlar için yayınlanmasına biraz daha zaman var. Ancak şirket, Android 12'nin ilk herkese açık beta sürümünü yayınlamış durumda.
Android 12 Beta 1 güncellemesi şu anda Google, Asus, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, Techno, TCL, Vivo, Xiaomi ve ZTE dahil olmak üzere 11 üreticinin yalnızca belirli telefon modellerine yüklenebiliyor.
ANDROID 12 BETA GÜNCELLEMESİ ALAN TELEFONLAR
Android 12 Beta 1'i güncellemesi alacak telefonların tam listesi şu şekilde:
- Pixel 3
- Pixel 3 XL
- Pixel 3a
- Pixel 3a XL
- Pixel 4
- Pixel 4 XL
- Pixel 4a
- Pixel 4a (5G)
- Pixel 5
Xiaomi
- Mi 11
- Mi 11 Ultra
- Mi 11i
- Mi 11X Pro
Oppo
- Oppo Find X3 Pro
Diğer
- OnePlus: OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro
- ASUS: Zenfone 8
- ZTE: Axon 30 Ultra 5G
- Vivo: IQOO 7
- Realme: Realme GT
- TCL: TCL 20 Pro 5G
- Tecno: Camon 17
- Sharp: AQUOS Sense 5G
ANDROID 12 BETA GÜNCELLEMESİ NASIL YÜKLENİR
Yukarıda listelediğimiz akıllı telefonlardan birine sahipseniz, öncelikle aşağıdaki bağlantıdan Android 12 Beta sayfasına gitmeniz gerekiyor.
Karşınıza çıkan ekrandan akıllı telefon markanızı seçerek "Get the Beta" butonuna tıklayın.
Ardından markanızın Android 12 Beta yükleme sayfası karşınıza çıkacak. Güncellemenin yükleme adımları üreticiden üreticiye göre değişiyor.
Bu nedenle markanızın güncelleme talimatlarını eksiksiz yerine getirmeniz gerekiyor.
Son olarak yükleyeceğiniz Android 12 sürümü beta aşamasında olduğundan, çeşitli sorunlarla karşılaşabileceğinizi hatırlatalım.