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    Android 12 Beta güncellemesi alan telefonlar

    Google, Android 12 Beta 1 güncellemesini kullanıma sundu. Güncellemeyi yükleyebileceğiniz telefonların listesini sizler için derledik.
    • Haber Merkezi
    • 21.05.2021 - 17:41
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    Android 12 Beta güncellemesi alan telefonlar

    Google, 18 Mayıs'ta başlayan I/O 2021 geliştirici konferansının ilk gününde, birçok yeni özellikle birlikte gelen Android 12 güncellemesini tanıtmıştı.

    Güncellemenin kararlı sürümünün akıllı telefonlar için yayınlanmasına biraz daha zaman var. Ancak şirket, Android 12'nin ilk herkese açık beta sürümünü yayınlamış durumda.

    Android 12 Beta 1 güncellemesi şu anda Google, Asus, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, Techno, TCL, Vivo, Xiaomi ve ZTE dahil olmak üzere 11 üreticinin yalnızca belirli telefon modellerine yüklenebiliyor.

    android 12

    ANDROID 12 BETA GÜNCELLEMESİ ALAN TELEFONLAR

    Android 12 Beta 1'i güncellemesi alacak telefonların tam listesi şu şekilde:

    Google
    • Pixel 3
    • Pixel 3 XL
    • Pixel 3a
    • Pixel 3a XL
    • Pixel 4
    • Pixel 4 XL
    • Pixel 4a
    • Pixel 4a (5G)
    • Pixel 5
    Xiaomi
    • Mi 11
    • Mi 11 Ultra
    • Mi 11i
    • Mi 11X Pro
    Oppo
    • Oppo Find X3 Pro
    Diğer
    • OnePlus: OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro
    • ASUS: Zenfone 8
    • ZTE: Axon 30 Ultra 5G
    • Vivo: IQOO 7
    • Realme: Realme GT
    • TCL: TCL 20 Pro 5G
    • Tecno: Camon 17
    • Sharp: AQUOS Sense 5G

    ANDROID 12 BETA GÜNCELLEMESİ NASIL YÜKLENİR

    Yukarıda listelediğimiz akıllı telefonlardan birine sahipseniz, öncelikle aşağıdaki bağlantıdan Android 12 Beta sayfasına gitmeniz gerekiyor.

    android 12

    Karşınıza çıkan ekrandan akıllı telefon markanızı seçerek "Get the Beta" butonuna tıklayın.

    Ardından markanızın Android 12 Beta yükleme sayfası karşınıza çıkacak. Güncellemenin yükleme adımları üreticiden üreticiye göre değişiyor.

    Bu nedenle markanızın güncelleme talimatlarını eksiksiz yerine getirmeniz gerekiyor.

    Son olarak yükleyeceğiniz Android 12 sürümü beta aşamasında olduğundan, çeşitli sorunlarla karşılaşabileceğinizi hatırlatalım.

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