Android 12 güncellemesi alacak Oppo ve OnePlus modelleri

OPPO, Android 12 tabanlı akıllı telefon arayüzü ColorOS 12'yi tanıttı. Böylelikle, güncellemeyi alacak Oppo ve OnePlus modelleri de belli oldu.

ABD'li teknoloji devi Google, 18 Mayıs'ta başlayan I/O 2021 geliştirici konferansının ilk gününde, birçok yeni özellikle birlikte gelen Android 12 güncellemesini tanıtmıştı.

Akıllı telefon üreticileri ise, yeni güncellemeyi kullanacak arayüzlerini tanıtmaya devam ediyor.

Çin'de bir etkinlik düzenleyen Oppo, Android 12 tabanlı akıllı telefon arayüzü ColorOS 12'yi tanıttı.

Gizlilik ve güvenlik konusunda da iyileştirmeler sunan ve kullanıcılar için daha akıcı bir deneyim sunan ColorOS 12, Quantum Animation Engine 3.0 motoru ile geliyor.

KAYNAK KULLANIMI AZALIYOR

Bu motor, yapay zeka destekli Self-Smooth Engine 2.0 ile birleşerek bellek kullanımını yüzde 30, arka plan batarya tüketimini ise yüzde 20 azaltıyor

ANDROID 12 GÜNCELLEMESİ ALACAK OPPO VE ONEPLUS MODELLERİ

OPPO tarafından yapılan açıklamaya göre Android 12 destekli yeni arayüz, kademeli olarak kullanıcılara dağıtılacak. Şirketin yaptığı açıklamalara göre ColorOS 12 yayınlanma takvimi şöyle olacak:

Ekim ayının başında:

Find X3 Pro

Find X3 Pro Exploration Edition

Find X3

OnePlus 9 Pro 5G

OnePlus 9 5G

Kasım ayında:

Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition

Find X2 Pro

Find X2

Find X2 League of Legends S10 Limited Edition

Reno6 Pro+ 5G Conan Limited Edition

Reno6 Pro+ 5G

Reno6 Pro 5G

Reno6 5G

Aralık ayında:

Ace2

Ace2 EVA Limited Edition

Reno5 Pro+ 5G

Reno5 Pro+ Limited Edition 5G

Reno5 Pro 5G

Reno5 5G

Reno5 K 5G

K9 5G

A95 5G

A93 5G

2022'nin ilk yarısında: