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- Android 12 güncellemesi alacak Oppo ve OnePlus modelleri
Android 12 güncellemesi alacak Oppo ve OnePlus modelleri
- Haber Merkezi
- 16.09.2021 - 17:45
- Güncelleme : 16.09.2021 - 18:01
ABD'li teknoloji devi Google, 18 Mayıs'ta başlayan I/O 2021 geliştirici konferansının ilk gününde, birçok yeni özellikle birlikte gelen Android 12 güncellemesini tanıtmıştı.
Akıllı telefon üreticileri ise, yeni güncellemeyi kullanacak arayüzlerini tanıtmaya devam ediyor.
Çin'de bir etkinlik düzenleyen Oppo, Android 12 tabanlı akıllı telefon arayüzü ColorOS 12'yi tanıttı.
Gizlilik ve güvenlik konusunda da iyileştirmeler sunan ve kullanıcılar için daha akıcı bir deneyim sunan ColorOS 12, Quantum Animation Engine 3.0 motoru ile geliyor.
KAYNAK KULLANIMI AZALIYOR
Bu motor, yapay zeka destekli Self-Smooth Engine 2.0 ile birleşerek bellek kullanımını yüzde 30, arka plan batarya tüketimini ise yüzde 20 azaltıyor
ANDROID 12 GÜNCELLEMESİ ALACAK OPPO VE ONEPLUS MODELLERİ
OPPO tarafından yapılan açıklamaya göre Android 12 destekli yeni arayüz, kademeli olarak kullanıcılara dağıtılacak. Şirketin yaptığı açıklamalara göre ColorOS 12 yayınlanma takvimi şöyle olacak:
Ekim ayının başında:
- Find X3 Pro
- Find X3 Pro Exploration Edition
- Find X3
- OnePlus 9 Pro 5G
- OnePlus 9 5G
Kasım ayında:
- Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition
- Find X2 Pro
- Find X2
- Find X2 League of Legends S10 Limited Edition
- Reno6 Pro+ 5G Conan Limited Edition
- Reno6 Pro+ 5G
- Reno6 Pro 5G
- Reno6 5G
Aralık ayında:
- Ace2
- Ace2 EVA Limited Edition
- Reno5 Pro+ 5G
- Reno5 Pro+ Limited Edition 5G
- Reno5 Pro 5G
- Reno5 5G
- Reno5 K 5G
- K9 5G
- A95 5G
- A93 5G
2022'nin ilk yarısında:
- OnePlus 9R 5G
- OnePlus 8T
- OnePlus 8 Pro
- OnePlus 8
- OnePlus 7T Pro
- OnePlus 7T
- OnePlus 7 Pro
- OnePlus 7
- Reno4 Pro 5G
- Reno4 Pro 5G 2020 Customized Edition
- Reno4 Pro 5G Artist Limited Edition
- Reno4 5G
- Reno4 SE 5G
- Reno3 Pro 5G
- Reno3 Pro 5G Classic Blue Custom Edition
- Reno3 Vitality Edition
- Reno3 5G
- Reno Ace
- Reno Ace Gundam Edition
- Reno 10X Zoom Edition
- Reno Barcelona Custom Edition
- K9 Pro 5G
- K7
- K7x
- A93s 5G
- A92s 5G
- A72 5G
- A55 5G
- A53 5G