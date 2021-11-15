Android 12 güncellemesi alacak Samsung modelleri

Samsung, Android 12 tabanlı One UI 4.0 güncellemesini alması beklenen Samsung Galaxy modellerinin bazılarını onayladı.

Google, 18 Mayıs'ta başlayan I/O 2021 geliştirici konferansının ilk gününde, birçok yeni özellikle birlikte gelen Android 12 güncellemesini tanıtmıştı.

Güncellemenin kararlı sürümü ise geçtiğimiz günlerde Google Pixel modelleri için yayınlanmıştı.

Google'ın kendi Pixel telefonlarından bir aydan kısa bir süre sonra, Samsung da Galaxy cihazları için güncellemeyi başlatıyor

Peki hangi Samsung modelleri Android 12 güncellemesini alacak? Son iki yıl içinde piyasaya sürülen tüm cihazlar ve daha da eski amiral gemisi modeller dahil olmak üzere Samsung, Android 12 alacak bazı telefonları doğruladı.





ANDROID 12 ALMASI KESİNLEŞEN SAMSUNG MODELLERİ

Galaxy S21 - Yayınlandı

Galaxy S21+ - Yayınlandı

Galaxy S21 Ultra - Yayınlandı

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20 FE

Galaxy S10

Galaxy S10e

Galaxy S10+

Galaxy S10 5G

Galaxy Note 20 - Beta sürecinde

Galaxy Note 20 Ultra - Beta sürecinde

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10+

Galaxy Z Fold 3 - Beta sürecinde

Galaxy Fold

Galaxy Z Flip 3 - Beta sürecinde

Galaxy A82 5G

Galaxy A72

Galaxy A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s 5G

Galaxy A42 5G

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7+

Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Flip ve Flip 5G gibi Android 12 alması beklenen yeni modeller, yukarıdaki listede yer almıyor. Bu nedenle Samsung'un onayladığı listede eksiklikler olduğunu söylemeliyiz.

Güney Koreli şirketin, önümüzdeki günlerde listeye yeni modeller eklemesini bekliyoruz.