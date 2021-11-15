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- Android 12 güncellemesi alacak Samsung modelleri
Android 12 güncellemesi alacak Samsung modelleri
- Haber Merkezi
- 15.11.2021 - 15:30
- Güncelleme : 15.11.2021 - 16:37
Google, 18 Mayıs'ta başlayan I/O 2021 geliştirici konferansının ilk gününde, birçok yeni özellikle birlikte gelen Android 12 güncellemesini tanıtmıştı.
Güncellemenin kararlı sürümü ise geçtiğimiz günlerde Google Pixel modelleri için yayınlanmıştı.
Google'ın kendi Pixel telefonlarından bir aydan kısa bir süre sonra, Samsung da Galaxy cihazları için güncellemeyi başlatıyor
Peki hangi Samsung modelleri Android 12 güncellemesini alacak? Son iki yıl içinde piyasaya sürülen tüm cihazlar ve daha da eski amiral gemisi modeller dahil olmak üzere Samsung, Android 12 alacak bazı telefonları doğruladı.
ANDROID 12 ALMASI KESİNLEŞEN SAMSUNG MODELLERİ
- Galaxy S21 - Yayınlandı
- Galaxy S21+ - Yayınlandı
- Galaxy S21 Ultra - Yayınlandı
- Galaxy S20
- Galaxy S20+
- Galaxy S20 Ultra
- Galaxy S20 FE
- Galaxy S10
- Galaxy S10e
- Galaxy S10+
- Galaxy S10 5G
- Galaxy Note 20 - Beta sürecinde
- Galaxy Note 20 Ultra - Beta sürecinde
- Galaxy Note 10
- Galaxy Note 10+
- Galaxy Z Fold 3 - Beta sürecinde
- Galaxy Fold
- Galaxy Z Flip 3 - Beta sürecinde
- Galaxy A82 5G
- Galaxy A72
- Galaxy A52
- Galaxy A52 5G
- Galaxy A52s 5G
- Galaxy A42 5G
- Galaxy Tab S7
- Galaxy Tab S7+
Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Flip ve Flip 5G gibi Android 12 alması beklenen yeni modeller, yukarıdaki listede yer almıyor. Bu nedenle Samsung'un onayladığı listede eksiklikler olduğunu söylemeliyiz.
Güney Koreli şirketin, önümüzdeki günlerde listeye yeni modeller eklemesini bekliyoruz.