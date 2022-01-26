Android 12 güncellemesi alacak Samsung modelleri belli oldu

Samsung, Android 12 tabanlı One UI 4.0 güncellemesini alacak Samsung modellerini açıkladı.

Google, geçtiğimiz yıl 18 Mayıs'ta başlayan I/O 2021 geliştirici konferansının ilk gününde, birçok yeni özellikle birlikte gelen Android 12 güncellemesini tanıtmıştı. Güncellemenin kararlı sürümü ise artık akıllı telefon modellerine dağıtılmaya başlandı.

Samsung, geçtiğimiz günlerde Android 12 tabanlı One UI 4.0 güncellemesini Galaxy S21 serisi ve yeni katlanabilir telefonları için yayınlamaya başlamıştı.

Ardından Galaxy A ailesinin sevilen üyelerinden olan Galaxy A52 ve Galaxy A72 de Android 12 güncellemesine kavuşmuştu.

Peki hangi Samsung modelleri Android 12 güncellemesini alacak? Son iki yıl içinde piyasaya sürülen tüm cihazlar ve daha da eski amiral gemisi modeller dahil olmak üzere Samsung, Android 12 alacak telefonları açıkladı.



ANDROID 12 ALACAK SAMSUNG MODELLERİ

Samsung, Android 12 güncellemesinin takvimini yayınladı. Takvimin ABD için geçerli olduğu, fakat diğer ülkelerin de yıl içinde yakın tarihlerde güncellemeyi alacağı ifade edildi.

Ocak:

Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Flip, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy S20+/S20 Ultra/S20 FE, Galaxy Note 20/Ultra, Galaxy Note 10/10+/10+ 5G, Galaxy Fold.

Şubat:

Galaxy A52 5G, Galaxy S20, Galaxy S10 5G, Galaxy S10, Galaxy S10e, Galaxy S10+, Galaxy S10 Lite, Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S7+, Galaxy Tab S7+ 5G



Mart:

Galaxy Tab S7 FE

Nisan:

Galaxy A51 5G, Galaxy A51, Galaxy A71 5G, Galaxy Tab S7 FE 5G, Galaxy Tab S6 Lite.

Mayıs:

Galaxy Tab S6, Galaxy Tab Active 3, Galaxy Tab A7(2020), Galaxy A42 5G, Galaxy A32 5G

Haziran:

Galaxy Tab A7 Lite, Galaxy XCover Pro

Temmuz:

Galaxy A21, Galaxy A12

Ağustos:

Galaxy A02s, Galaxy A01, Galaxy A11