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- Android 12 güncellemesi alması beklenen Samsung modelleri
Android 12 güncellemesi alması beklenen Samsung modelleri
SamMobile, Android 12 tabanlı One UI 4.0 güncellemesini alması beklenen Samsung Galaxy modellerinin listesini yayınladı.
- Haber Merkezi
- 24.05.2021 - 15:16
- Güncelleme : 24.05.2021 - 16:17
Google, 18 Mayıs'ta başlayan I/O 2021 geliştirici konferansının ilk gününde, birçok yeni özellikle birlikte gelen Android 12 güncellemesini tanıtmıştı.
Güncellemenin kararlı sürümünün akıllı telefonlar için yayınlanmasına biraz daha zaman var. Güney Koreli üretici Samsung, Android 12'yi temel alan One UI 4.0 versiyonu üzerinde çalışıyor ve güncellemenin bu yıl sonuna kadar yayınlanması bekleniyor.
Peki hangi Samsung modelleri Android 12 güncellemesini alacak? SamMobile internet sitesi, Android 12'ye güncellenecek Samsung modellerinin bir listesini paylaştı.
ANDROID 12 ALMASI BEKLENEN SAMSUNG MODELLERİ
Sammobile tarafından paylaşılan ve henüz Samsung tarafından doğrulanmayan liste şu şekilde:
- Galaxy S21 Ultra (LTE/5G)
- Galaxy S21+ (LTE/5G)
- Galaxy S21 (LTE/5G)
- Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)
- Galaxy S20+ (LTE/5G)
- Galaxy S20 (LTE/5G)
- Galaxy S20 FE (LTE/5G)
- Galaxy S10 5G
- Galaxy S10
- Galaxy S10+
- Galaxy S10e
- Galaxy S10 Lite
- Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G)
- Galaxy Note 20 (LTE/5G)
- Galaxy Note 10+ (LTE/5G)
- Galaxy Note 10 (LTE/5G)
- Galaxy Note 10 Lite
- Galaxy Fold (LTE/5G)
- Galaxy Z Fold 2 5G
- Galaxy Z Flip
- Galaxy Z Flip 5G
- Galaxy A71 5G
- Galaxy A71
- Galaxy A51 5G
- Galaxy A51
- Galaxy A52
- Galaxy A52 5G
- Galaxy A72
- Galaxy A90 5G
- Galaxy A01
- Galaxy A11
- Galaxy A31
- Galaxy A41
- Galaxy A21
- Galaxy A21s
- Galaxy A Quantum
- Galaxy Quantum 2
- Galaxy A42 5G
- Galaxy A02
- Galaxy A02s
- Galaxy A12
- Galaxy A32
- Galaxy A32 5G
- Galaxy M42 5G
- Galaxy M12
- Galaxy M62
- Galaxy M02s
- Galaxy M02
- Galaxy M21
- Galaxy M21s
- Galaxy M31
- Galaxy M31
- Galaxy M51
- Galaxy M31s
- Galaxy F41
- Galaxy F62
- Galaxy F02s
- Galaxy F12
- Galaxy Xcover Pro
- Galaxy Xcover 5
- Galaxy Tab S7+ (LTE/5G)
- Galaxy Tab S7 (LTE/5G)
- Galaxy Tab S6 5G
- Galaxy Tab S6
- Galaxy Tab S6 Lite
- Galaxy Tab A 8.4
- Galaxy Tab A7
- Galaxy Tab Active 3