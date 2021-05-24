Android 12 güncellemesi alması beklenen Samsung modelleri

SamMobile, Android 12 tabanlı One UI 4.0 güncellemesini alması beklenen Samsung Galaxy modellerinin listesini yayınladı.

Google, 18 Mayıs'ta başlayan I/O 2021 geliştirici konferansının ilk gününde, birçok yeni özellikle birlikte gelen Android 12 güncellemesini tanıtmıştı.

Güncellemenin kararlı sürümünün akıllı telefonlar için yayınlanmasına biraz daha zaman var. Güney Koreli üretici Samsung, Android 12'yi temel alan One UI 4.0 versiyonu üzerinde çalışıyor ve güncellemenin bu yıl sonuna kadar yayınlanması bekleniyor.

Peki hangi Samsung modelleri Android 12 güncellemesini alacak? SamMobile internet sitesi, Android 12'ye güncellenecek Samsung modellerinin bir listesini paylaştı.

ANDROID 12 ALMASI BEKLENEN SAMSUNG MODELLERİ

Sammobile tarafından paylaşılan ve henüz Samsung tarafından doğrulanmayan liste şu şekilde:

Galaxy S21 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S21+ (LTE/5G)

Galaxy S21 (LTE/5G)

Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S20+ (LTE/5G)

Galaxy S20 (LTE/5G)

Galaxy S20 FE (LTE/5G)

Galaxy S10 5G

Galaxy S10

Galaxy S10+

Galaxy S10e

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy Note 20 (LTE/5G)

Galaxy Note 10+ (LTE/5G)

Galaxy Note 10 (LTE/5G)

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Fold (LTE/5G)

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy A71 5G

Galaxy A71

Galaxy A51 5G

Galaxy A51

Galaxy A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A72

Galaxy A90 5G

Galaxy A01

Galaxy A11

Galaxy A31

Galaxy A41

Galaxy A21

Galaxy A21s

Galaxy A Quantum

Galaxy Quantum 2

Galaxy A42 5G

Galaxy A02

Galaxy A02s

Galaxy A12

Galaxy A32

Galaxy A32 5G

Galaxy M42 5G

Galaxy M12

Galaxy M62

Galaxy M02s

Galaxy M02

Galaxy M21

Galaxy M21s

Galaxy M31

Galaxy M31

Galaxy M51

Galaxy M31s

Galaxy F41

Galaxy F62

Galaxy F02s

Galaxy F12

Galaxy Xcover Pro

Galaxy Xcover 5