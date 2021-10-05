Google, Android Açık Kaynak Projesi (AOSP) kapsamında Android 12'nin kararlı sürümünü yayınladı. Güncelleme, ilk olarak Pixel modellerine gelecek.

ABD'li teknoloji devi Google, 18 Mayıs'ta başlayan I/O 2021 geliştirici konferansının ilk gününde, birçok yeni özellikle birlikte gelen Android 12 güncellemesini tanıtmıştı.

Aylarca süren testlerden sonra, nihayet Android 12'nin kararlı sürümü yayınlandı. Ancak Google, yeni nesil mobil işletim sisteminin AOSP (Android Açık Kaynak Projesi) sürümünü yayınladığından, şu an için telefonlara yüklenemiyor.

ÖNCE PIXEL MODELLERİNE GELECEK

Google, önümüzdeki haftalarda ilk olarak Pixel serisi akıllı telefonlarını (Pixel 3'e kadar) yeni sürüme yükseltecek.

Ardından Samsung, OnePlus, Realme, Tecno, Vivo, Xiaomi ve OPPO gibi üreticiler de Android 12 güncellemesini dağıtmaya başlayacak.

ANDROID 12 İLE GELEN YENİLİKLER

Google, son yıllardaki en büyük tasarım değişikliğini beraberinde getiren Android 12 güncellemesi ile sistem arayüzünde "Material You" adlı yeni bir tasarım benimsiyor.

Android 12 ile birlikte, hangi uygulamaların hangi izinlere eriştiğini görmenize yardımcı olacak yeni bir Gizlilik Panosu da telefonlara gelecek.

Ayrıca, Hızlı ayarlar menüsü aracılığıyla mikrofonu ve kamerayı hiçbir uygulamanın kullanmaması için tamamen devre dışı bırakmak mümkün hale gelecek.

Android 12 kullanan akıllı telefonlar, optimize edilmiş işlemci kullanımı sayesinde daha hızlı bir deneyim sunacak.

Daha iyi pil ömrü veya en yüksek kare hızlarını elde etmek için oyunculara yönelik gelişmiş bir oyun performansı özelliği de kullanıcıları bekliyor.

