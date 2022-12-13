Android 13 alacak ilk Xiaomi telefonlar açıklandı

Xiaomi, Android 13 güncellemesi alacak ilk telefonlarını duyurdu.

Xiaomi'nin piyasada bulunan akıllı telefonlarında kullanılan MIUI 13 arayüzü telefonlara dağıtılmaya devam ederken; Çinli şirket, geçtiğimiz günlerde Androis 13 tabanlı MIUI 14 güncellemesini tanıttı.

Xiaomi, merakla beklenen MIUI 14 arayüzünün beta sürümünü dağıtmaya başladı. Şirket, aynı zamanda Android 13 alacak ilk akıllı telefonlarını da açıkladı.

Android 13 alacak Xiaomi modelleri

Xiaomi, yaklaşan MIUI 14 güncellemesinin şubat ayı içerisinde Xiaomi 12 serisi, Redmi K50 serisi ve en son Xiaomi Mix Fold 2 modelleri için kullanıma sunulacağını duyurdu. Güncelleme alacak telefonların listesi ise şu şekilde:

Xiaomi 12S Ultra

xiaomi 12s Pro

xiaomi 12s

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition

xiaomi 12

Xiaomi MIX Fold 2

Redmi K50 Pro

Redmi K50

Redmi K50 Extreme Edition

Redmi K50 Gaming Edition

Redmi K50 ve Redmi K40 serisi, ülkemizde de dahil olmak üzere çeşitli bölgelerde POCO markası adı altında kullanıcılara sunuluyor. Ancak Xiaomi, POCO modelleri için henüz resmi bir güncelleme takvimi paylaşmadı.

MIUI 14 ile Xiaomi modellerine gelen yenilikler

Xiaomi, MIUI 14 ile birlikte artık kullanıcıların sistem uygulamalarını kaldırmasına izin verecek. Böylece kullanılmayan sistem uygulamaları silinerek hafızada yer açılabilecek.

MIUI 14 ile birlikte gelecek yeni foton motorunun 3. parti uygulamalarda güç tüketimini yüzde 22 oranında azaltacağı söyleniyor.

MIUI 14'ün foton motoru özelliği, Qualcomm Snapdragon 8Gen1, 8+ ve 8 Gen2 yonga setleriyle çalışan modelleri destekliyor.

Android 13 tabanını kullanan yeni arayüz MIUI 14, aynı zamanda daha az sistem kaynağı kullanacak ve depolama alanında daha az yer kaplayacak.