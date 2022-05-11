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- Android 13 alacak Xiaomi modelleri ortaya çıktı
Android 13 alacak Xiaomi modelleri ortaya çıktı
- Haber Merkezi
- 11.05.2022 - 15:20
Google, 18 Mayıs'ta başlayan I/O 2021 geliştirici konferansının ilk gününde, birçok yeni özellikle birlikte gelen Android 12 güncellemesini tanıtmıştı. Güncellemenin kararlı sürümü ise akıllı telefonlara dağıtılmaya devam ediyor.
Öte yandan Google, "Tiramisu" ismiyle hazırladığı Android 13 işletim sistemi üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Android 13'ün ilk geliştirici ön izleme sürümü geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı.
Android 13'ün MIUI 13 ve MIUI 13.5 arayüzü ile birlikte Xiaomi cihazlarda piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Buna paralel olarak da güncellemeyi alacak tüm Xiaomi cihazların bir listesi ortaya çıktı.
Android 13 alması beklenen Xiaomi modelleri
- Mi 10S
- Mi 11, 11 Pro, 11 Ultra, 11i, Mi 11X, 11X Pro
- Xiaomi 11i / Hypercharge, 11T / Pro
- Mi 11 Lite 4G/5G/LE/Lite NE 5G
- Xiaomi 12S, 12S Pro
- Xiaomi 12, 12 Pro,
- 12 Lite, 12X, 12X, 12X Pro
- Xiaomi MIX 4
- Xiaomi MIX FOLD / FOLD 2
- CIVI / CIVI S
- Xiaomi Pad 5 Serisi
- Redmi 10/Prime/2022/Prime 2022, 10 5G / Prime+ 5G
- 10C / Redmi 10
- Redmi Note 10/10S/Pro/Pro Max/Pro 5G
- Note 10T/10 5G
- Redmi Note 11/NFC/11S/Pro 4G/Pro 5G/Pro+ 5G
- Note 11 Pro / Pro+ / 11E Pro
- Note 11T/11 5G/4G
- Redmi K40/Pro/Pro+/Gaming/K40S
- Redmi K50/Pro/Gaming
- Poco F3/GT
- X3 GT / X3 Pro
- Poco F4/Pro/GT
- M3 Pro 5G /M4 Pro 5G/M4 Pro 4G
- Poco M4 5G
Android 13 henüz geliştirilme aşamasında ve tüm bu sızıntılar birer iddiadan ibaret. Bu nedenle yukarıdaki listenin Xiaomi tarafından henüz onaylanmadığını hatırlatalım.