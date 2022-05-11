Android 13 alacak Xiaomi modelleri ortaya çıktı

Google, Android 13 üzerinde çalışmaya devam ederken, yeni bir sızıntıya göre güncellemeyi alacak Xiaomi, Redmi ve POCO modelleri belli oldu.

Google, 18 Mayıs'ta başlayan I/O 2021 geliştirici konferansının ilk gününde, birçok yeni özellikle birlikte gelen Android 12 güncellemesini tanıtmıştı. Güncellemenin kararlı sürümü ise akıllı telefonlara dağıtılmaya devam ediyor.

Öte yandan Google, "Tiramisu" ismiyle hazırladığı Android 13 işletim sistemi üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Android 13'ün ilk geliştirici ön izleme sürümü geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı.

Android 13'ün MIUI 13 ve MIUI 13.5 arayüzü ile birlikte Xiaomi cihazlarda piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Buna paralel olarak da güncellemeyi alacak tüm Xiaomi cihazların bir listesi ortaya çıktı.

Android 13 alması beklenen Xiaomi modelleri

Mi 10S

Mi 11, 11 Pro, 11 Ultra, 11i, Mi 11X, 11X Pro

Xiaomi 11i / Hypercharge, 11T / Pro

Mi 11 Lite 4G/5G/LE/Lite NE 5G

Xiaomi 12S, 12S Pro

Xiaomi 12, 12 Pro,

12 Lite, 12X, 12X, 12X Pro

Xiaomi MIX 4

Xiaomi MIX FOLD / FOLD 2

CIVI / CIVI S

Xiaomi Pad 5 Serisi

Redmi 10/Prime/2022/Prime 2022, 10 5G / Prime+ 5G

10C / Redmi 10

Redmi Note 10/10S/Pro/Pro Max/Pro 5G

Note 10T/10 5G

Redmi Note 11/NFC/11S/Pro 4G/Pro 5G/Pro+ 5G

Note 11 Pro / Pro+ / 11E Pro

Note 11T/11 5G/4G

Redmi K40/Pro/Pro+/Gaming/K40S

Redmi K50/Pro/Gaming

Poco F3/GT

X3 GT / X3 Pro

Poco F4/Pro/GT

M3 Pro 5G /M4 Pro 5G/M4 Pro 4G

Poco M4 5G

Android 13 henüz geliştirilme aşamasında ve tüm bu sızıntılar birer iddiadan ibaret. Bu nedenle yukarıdaki listenin Xiaomi tarafından henüz onaylanmadığını hatırlatalım.