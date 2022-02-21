- Haberler
- Teknoloji Haberleri
- Android 13 alması beklenen Xiaomi modelleri
Android 13 alması beklenen Xiaomi modelleri
- Haber Merkezi
- 21.02.2022 - 10:41
- Güncelleme : 21.02.2022 - 11:09
Google, 18 Mayıs'ta başlayan I/O 2021 geliştirici konferansının ilk gününde, birçok yeni özellikle birlikte gelen Android 12 güncellemesini tanıtmıştı. Güncellemenin kararlı sürümü ise akıllı telefonlara dağıtılmaya devam ediyor.
Öte yandan Google, "Tiramisu" ismiyle hazırladığı Android 13 işletim sistemi üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Android 13'ün ilk geliştirici ön izleme sürümü geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı.
Sızdırılan bilgilere göre, Android 13 güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi ve POCO modelleri netleşmeye başladı.
ANDROID 13 ALACAK XIAOMI, REDMI VE POCO TELEFONLAR
- Mi 10S
- Mi 11/Pro/Ultra
- Mi 11i/11X/11X Pro
- Xiaomi 11X/HyperCharge
- Xiaomi 11T/Pro
- Xiaomi 12 / Pro / Lite / 12X
- Mi 11 Lite 4G/5G/LE/Lite NE 5G
- Xiaomi MIX 4 / MIX 5 / MIX 5 PRO
- Xiaomi MIX FOLD
- Xiaomi CIVI
- Xiaomi Pad 5 Serisi
- Redmi 10/Prime/2022/Prime 2022
- Redmi Note 10/10S/Pro/Pro Max/Pro 5G
- Redmi Note 10T/10 5G
- Redmi Note 11/NFC/11S/Pro 4G/Pro 5G
- Redmi Note 11 Pro / Pro+ / 11E Pro
- Redmi Note 11T/11 5G/4G
- Redmi K40/Pro/Pro+/Gaming
- Redmi K50/Pro/Gaming/Gaming Lite
- POCO F3/GT
- POCO X3 GT / X3 Pro
- POCO F4/Pro/GT
- POCO M3 Pro 5G /M4 Pro 5G/M4Pro 4G
- POCO C4
Öte yandan, aşağıdaki modellerin Android 13 almayacağı söyleniyor:
- Redmi 9 / Prime / 9T / Power
- Redmi Note 9 / 9S / Pro / Pro Max
- Redmi Note 9 4G / 5G / 9T 5G
- Redmi Note 9 Pro 5G
- Redmi K30 4G/5G/Ultra/K30i 5G/Racing
- POCO X3 / NFC
- POCO X2 / M2 / M2 Pro
- Mi 10 Lite/Youth Edition
- Mi 10i/10T Lite
- Mi Note 10 Lite
Android 13 henüz geliştirilme aşamasında ve tüm bu sızıntılar birer iddiadan ibaret. Bu nedenle yukarıdaki listenin Xiaomi tarafından henüz onaylanmadığını hatırlatalım.