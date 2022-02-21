Euro
15.50
0.23%
Dolar
13.63
-0.12%
Altın
831.61
-0.10%
Borsa
2054
1.07%
Bitcoin
538.775
1.87%
BTXN Coin
39.01
-2.05%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 10 C

    Android 13 alması beklenen Xiaomi modelleri

    Google, Android 13 üzerinde çalışmaya devam ederken, yeni bir sızıntıya göre güncellemeyi alacak Xiaomi, Redmi ve POCO modelleri belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 21.02.2022 - 10:41
    • Güncelleme : 21.02.2022 - 11:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Android 13 alması beklenen Xiaomi modelleri

    Google, 18 Mayıs'ta başlayan I/O 2021 geliştirici konferansının ilk gününde, birçok yeni özellikle birlikte gelen Android 12 güncellemesini tanıtmıştı. Güncellemenin kararlı sürümü ise akıllı telefonlara dağıtılmaya devam ediyor.

    Öte yandan Google, "Tiramisu" ismiyle hazırladığı Android 13 işletim sistemi üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Android 13'ün ilk geliştirici ön izleme sürümü geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı.

    Sızdırılan bilgilere göre, Android 13 güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi ve POCO modelleri netleşmeye başladı.

    ANDROID 13 ALACAK XIAOMI, REDMI VE POCO TELEFONLAR

    • Mi 10S
    • Mi 11/Pro/Ultra
    • Mi 11i/11X/11X Pro
    • Xiaomi 11X/HyperCharge
    • Xiaomi 11T/Pro
    • Xiaomi 12 / Pro / Lite / 12X
    • Mi 11 Lite 4G/5G/LE/Lite NE 5G
    • Xiaomi MIX 4 / MIX 5 / MIX 5 PRO
    • Xiaomi MIX FOLD
    • Xiaomi CIVI
    • Xiaomi Pad 5 Serisi
    • Redmi 10/Prime/2022/Prime 2022
    • Redmi Note 10/10S/Pro/Pro Max/Pro 5G
    • Redmi Note 10T/10 5G
    • Redmi Note 11/NFC/11S/Pro 4G/Pro 5G
    • Redmi Note 11 Pro / Pro+ / 11E Pro
    • Redmi Note 11T/11 5G/4G
    • Redmi K40/Pro/Pro+/Gaming
    • Redmi K50/Pro/Gaming/Gaming Lite
    • POCO F3/GT
    • POCO X3 GT / X3 Pro
    • POCO F4/Pro/GT
    • POCO M3 Pro 5G /M4 Pro 5G/M4Pro 4G
    • POCO C4

    android 13

    Öte yandan, aşağıdaki modellerin Android 13 almayacağı söyleniyor:

    • Redmi 9 / Prime / 9T / Power
    • Redmi Note 9 / 9S / Pro / Pro Max
    • Redmi Note 9 4G / 5G / 9T 5G
    • Redmi Note 9 Pro 5G
    • Redmi K30 4G/5G/Ultra/K30i 5G/Racing
    • POCO X3 / NFC
    • POCO X2 / M2 / M2 Pro
    • Mi 10 Lite/Youth Edition
    • Mi 10i/10T Lite
    • Mi Note 10 Lite

    Android 13 henüz geliştirilme aşamasında ve tüm bu sızıntılar birer iddiadan ibaret. Bu nedenle yukarıdaki listenin Xiaomi tarafından henüz onaylanmadığını hatırlatalım.


    İlginizi Çekebilir

    BtcRobo ile Yüksek Oynaklıktan Otomatik Kazanın!
    Btcrobo

    BtcRobo ile Yüksek Oynaklıktan Otomatik Kazanın!

    Adana'daki 17 yaşındaki hırsız, girdiği kafeyi soydu
    3. Sayfa

    Adana'daki 17 yaşındaki hırsız, girdiği kafeyi soydu

    TikTok yetkilileri: Türkiye bizim için kilit pazar
    Teknoloji

    TikTok yetkilileri: Türkiye bizim için kilit pazar

    Görüş Bildir