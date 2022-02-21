Android 13 alması beklenen Xiaomi modelleri

Google, Android 13 üzerinde çalışmaya devam ederken, yeni bir sızıntıya göre güncellemeyi alacak Xiaomi, Redmi ve POCO modelleri belli oldu.

Google, 18 Mayıs'ta başlayan I/O 2021 geliştirici konferansının ilk gününde, birçok yeni özellikle birlikte gelen Android 12 güncellemesini tanıtmıştı. Güncellemenin kararlı sürümü ise akıllı telefonlara dağıtılmaya devam ediyor.

Öte yandan Google, "Tiramisu" ismiyle hazırladığı Android 13 işletim sistemi üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Android 13'ün ilk geliştirici ön izleme sürümü geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı.

Sızdırılan bilgilere göre, Android 13 güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi ve POCO modelleri netleşmeye başladı.

ANDROID 13 ALACAK XIAOMI, REDMI VE POCO TELEFONLAR

Mi 10S

Mi 11/Pro/Ultra

Mi 11i/11X/11X Pro

Xiaomi 11X/HyperCharge

Xiaomi 11T/Pro

Xiaomi 12 / Pro / Lite / 12X

Mi 11 Lite 4G/5G/LE/Lite NE 5G

Xiaomi MIX 4 / MIX 5 / MIX 5 PRO

Xiaomi MIX FOLD

Xiaomi CIVI

Xiaomi Pad 5 Serisi

Redmi 10/Prime/2022/Prime 2022

Redmi Note 10/10S/Pro/Pro Max/Pro 5G

Redmi Note 10T/10 5G

Redmi Note 11/NFC/11S/Pro 4G/Pro 5G

Redmi Note 11 Pro / Pro+ / 11E Pro

Redmi Note 11T/11 5G/4G

Redmi K40/Pro/Pro+/Gaming

Redmi K50/Pro/Gaming/Gaming Lite

POCO F3/GT

POCO X3 GT / X3 Pro

POCO F4/Pro/GT

POCO M3 Pro 5G /M4 Pro 5G/M4Pro 4G

POCO C4

Öte yandan, aşağıdaki modellerin Android 13 almayacağı söyleniyor:

Redmi 9 / Prime / 9T / Power

Redmi Note 9 / 9S / Pro / Pro Max

Redmi Note 9 4G / 5G / 9T 5G

Redmi Note 9 Pro 5G

Redmi K30 4G/5G/Ultra/K30i 5G/Racing

POCO X3 / NFC

POCO X2 / M2 / M2 Pro

Mi 10 Lite/Youth Edition

Mi 10i/10T Lite

Mi Note 10 Lite

Android 13 henüz geliştirilme aşamasında ve tüm bu sızıntılar birer iddiadan ibaret. Bu nedenle yukarıdaki listenin Xiaomi tarafından henüz onaylanmadığını hatırlatalım.