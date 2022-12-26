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    Android 13 güncellemesi alacak LG modelleri

    2021 yılında telefon pazarından çekilen LG, bazı telefonlarına Android 13 güncellemesi sunacak.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2022 - 12:00
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 12:01
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    Android 13 güncellemesi alacak LG modelleri

    Google, Android 13 işletim sistemi üzerindeki çalışmalarını hızlandırdı. Birçok marka, yeni güncellemeyi telefonlara dağıtmaya başlıyor.

    Akıllı telefon pazarında umduğunu bulamayan ve 2021 yılında pazardan çekilen LG, Android 13 güncellemesi alacak yeni telefonlarını paylaştı.

    Android 13 güncellemesi alacak LG modelleri

    Güney Koreli şirketin planlarına göre 2020’nin ortalarında tanıtılan ve firmanın son üst seviye cihazlarından olan LG Velvet, 2023’ün ilk aylarında Android 13 güncellemesine kavuşacak.

    Ayrıca LG, 2023’ün ilk çeyreğinde LG Wing, LG Q61, LG Q92 5G, LG Q52 5G modelleri için güvenlik güncellemeleri yayınlayacak.

    Öte yandan LG, 2023 yılının sonunda telefonlara destek vermeyi tamamen bırakacak ve akıllı telefon macerasını sonlandıracak.

    Android 13 güncellemesi alacak LG modelleri #1


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