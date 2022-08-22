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    Android 13 güncellemesi alacak Motorola modelleri

    Motorola, hangi akıllı telefonlarının Android 13 güncellemesi alacağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 22.08.2022 - 11:54
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    Android 13 güncellemesi alacak Motorola modelleri

    Google, 18 Mayıs'ta başlayan I/O 2021 geliştirici konferansının ilk gününde, birçok yeni özellikle birlikte gelen Android 12 güncellemesini tanıtmıştı. Güncellemenin kararlı sürümü ise akıllı telefonlara dağıtılmaya devam ediyor.

    Öte yandan Google, Android 13 işletim sistemi üzerindeki çalışmalarını hızlandırdı. Şirket, yeni Android 13 kararlı sürümünü Pixel modellerine dağıtmaya başladı.

    Akıllı telefon üreticisi Motorola, sessizliğini bozarak Android 13 alacak telefonlarının bir listesini paylaştı.

    Şirket, güncellemeyi alacak ilk 10 akıllı telefon modelini resmi web siresi üzerinden açıkladı.

    Android 13 güncellemesi alacak Motorola modelleri

    İlk başta güncellemeyi alacak Motorola akıllı telefonları şu şekilde:

    • Motorola Edge+ (2022)
    • Motorola Edge (2022)
    • Motorola Edge 30 Pro
    • Motorola Edge 30
    • Moto G Stylus 5G 2022
    • Moto G 5G 2022
    • Moto G82 5G
    • Moto G62 5G
    • Moto G42
    • Moto G32

    Listede yer alan Motorola modellerinin Android 13 güncellemesine ne zaman kavuşacağı henüz bilinmiyor.

    Android 13 güncellemesi alacak Motorola modelleri #1

    .Google’ın yayınladığı duyuru yazısında, Android 13 güncellemesinin Samsung, Oppo, OnePlus, HMD, Motorola, Realme, Sony, Xiaomi ve Asus gibi diğer üreticiler tarafından bu yılın sonunda dağıtılacağı belirtildi.


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