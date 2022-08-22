Motorola, hangi akıllı telefonlarının Android 13 güncellemesi alacağını açıkladı.

Google, 18 Mayıs'ta başlayan I/O 2021 geliştirici konferansının ilk gününde, birçok yeni özellikle birlikte gelen Android 12 güncellemesini tanıtmıştı. Güncellemenin kararlı sürümü ise akıllı telefonlara dağıtılmaya devam ediyor.

Öte yandan Google, Android 13 işletim sistemi üzerindeki çalışmalarını hızlandırdı. Şirket, yeni Android 13 kararlı sürümünü Pixel modellerine dağıtmaya başladı.

Akıllı telefon üreticisi Motorola, sessizliğini bozarak Android 13 alacak telefonlarının bir listesini paylaştı.

Şirket, güncellemeyi alacak ilk 10 akıllı telefon modelini resmi web siresi üzerinden açıkladı.

Android 13 güncellemesi alacak Motorola modelleri

İlk başta güncellemeyi alacak Motorola akıllı telefonları şu şekilde:

Motorola Edge+ (2022)

Motorola Edge (2022)

Motorola Edge 30 Pro

Motorola Edge 30

Moto G Stylus 5G 2022

Moto G 5G 2022

Moto G82 5G

Moto G62 5G

Moto G42

Moto G32

Listede yer alan Motorola modellerinin Android 13 güncellemesine ne zaman kavuşacağı henüz bilinmiyor.

.Google’ın yayınladığı duyuru yazısında, Android 13 güncellemesinin Samsung, Oppo, OnePlus, HMD, Motorola, Realme, Sony, Xiaomi ve Asus gibi diğer üreticiler tarafından bu yılın sonunda dağıtılacağı belirtildi.