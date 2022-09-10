Android 13 ile çağrı kalitesi artacak

Google, Android 13 yüklü akıllı telefonlarda arama kalitesini iyileştirecek olan "Clear Calling" özelliğini test ediyor.

Google, geçtiğimiz yıl 18 Mayıs'ta başlayan I/O 2021 geliştirici konferansının ilk gününde, birçok yeni özellikle birlikte gelen Android 12 güncellemesini tanıtmıştı. Güncellemenin kararlı sürümü ise akıllı telefonlara dağıtılmaya devam ediyor.

Öte yandan Google, Android 13 işletim sistemi üzerindeki çalışmalarını hızlandırdı. Şirket, yeni Android 13 kararlı sürümünü Pixel modellerine dağıtmaya başladı.

Android 13 güncellemesinin Samsung, Oppo, OnePlus, HMD, Motorola, Realme, Sony, Xiaomi ve Asus gibi diğer üreticiler tarafından bu yılın sonunda dağıtılacağı belirtiliyor.

Android 13'te çağrı kalitesi iyileşiyor

Android 13 güncellemesinin ilk beta sürümü, "aramalar sırasında arka plan gürültüsünü azaltmak" için tasarlanan Clear Calling (Temiz Çağrı) özelliğini ortaya çıkardı.

Yeni özellikle birlikte telefonlar, aramalar için gürültü engelleme teknolojisini yapay zeka ile etkinleştiriyor. Öte yandan, söz konusuözelliğin mobil ağlarda çalıştığı, ancak Wi-Fi aramaları için çalışmayacağı belirtildi.