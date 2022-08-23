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    Android 13, Pixel modellerinde probleme neden oldu

    Google, desteklenen tüm Pixel akıllı telefonlar için Android 13'ü yayınlamıştı. Ancak güncelleme, telefonlarda bazı sorunlar ortaya çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2022 - 13:18
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 13:28
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    Android 13, Pixel modellerinde probleme neden oldu

    Google, Android 13 işletim sistemi üzerindeki çalışmalarını hızlandırdı. Şirket, yeni Android 13 kararlı sürümünü geçtiğimiz günlerde Pixel modellerine dağıtmaya başladı.

    Öte yandan Google’ın, önceki Android sürümlerine kıyasla Android 13’ü beklenenden daha erken yayınlaması dikkatlerden kaçmadı.

    Birçok yeni özellikle gelen Android 13 modelleri, Pixel telefonlarında bazı sorunlara neden oldu.

    Kablosuz şarj sorunları var

    Yeni güncelleme, birçok Pixel cihazında kablosuz şarj sorununa sebep oluyor. Pixel 4, Pixel 4XL, Pixel 6 ve Pixel 6 Pro modelleri, kablosuz şarj cihazları üstünde olduğunu anlamıyor. Bazı durumlarda da cihazlar şarj oluyor gibi gözükse de aslında şarj olmuyor.

    Öte yandan, Android 13 güncellemesiyle gelen tek sorun bu değil. Pixel 4A 5G modelinde hızlı şarj özelliğinin tamamen bozulduğu belirtiliyor.

    Pixel 4A kullanıcıları, telefonun 1 saatte sadece yüzde 10 şarj olduğunu ve bu esnada aşırı ısındığını rapor ediyor. Google, şimdilik konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

    Android 13, Pixel modellerinde probleme neden oldu #1


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