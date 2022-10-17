Android 13 tabanlı One UI 5.0 tanıtıldı: İşte güncelleme alacak Samsung modelleri

Android 13 güncellemesinde ciddi hız kazanan Samsung, One UI 5.0 güncellemesini telefonlara dağıtmaya başlıyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz aylarda Galaxy S22 serisi ile birlikte, yeni One UI 4.1 arayüz güncellemesini duyurmuştu.

Samsung, şu anda piyasada olan akıllı telefon modellerinin birçoğunu kademeli olarak yeni arayüz sürümüne güncelledi.

Kısa bir süre önce Android 13 tabanlı One UI 5.0’ın beta testlerine başlayan Samsung, şimdi de yeni güncellemeyi resmen tanıttı.

Kullanıcılar artık, telefonlar, Galaxy Watch ve diğer One UI 5.0 cihazlarda birden fazla görsel görüntüleyen yeni bir Dinamik Kilit ekranına kavuşacak.

One UI 5.0, One UI 4.0 ile karşımıza çıkan Smart Widget desteğini daha da geliştiriyor.

İstiflenmiş Widget'lar için kullanıcıların yeni bir widget'ı mevcut bir widget'ın üzerine sürükleyip bırakması yeterli olacak.

Android 13 tabanlı One UI 5 alması muhtemel Samsung modelleri

Yapılan resmi açıklamaya göre Android 13 tabanlı One UI 5.0, ekim ayı sonuna kadar Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra modelleri için yayınlanacak.

Teknoloji devi tarafından şu an için resmi bir güncelleme takvimi paylaşılmamış olsa da,One UI 5.0'ın önümüzdeki süreç içerisinde diğer Samsung modellerine de sunulması bekleniyor.

Güncellemeyi alması beklenen telefonlar şu şekilde:

Samsung Galaxy S22 5G

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

Samsung Galaxy S22+ 5G

Samsung Galaxy S21 FE 5G

Samsung Galaxy S21 5G

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Samsung Galaxy S21+ 5G

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Samsung Galaxy S20 FE 5G

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Samsung Galaxy Note 20

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Z Flip 3

Samsung Galaxy Z Fold 3

Samsung Galaxy Z Fold 2

Samsung Galaxy A53 5G

Samsung Galaxy A73 5G

Samsung Galaxy A33 5G

Samsung Galaxy A52s 5G

Samsung Galaxy A72

Samsung Galaxy A52

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A23 5G

Samsung Galaxy A13