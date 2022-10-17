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    Android 13 tabanlı One UI 5.0 tanıtıldı: İşte güncelleme alacak Samsung modelleri

    Android 13 güncellemesinde ciddi hız kazanan Samsung, One UI 5.0 güncellemesini telefonlara dağıtmaya başlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 17.10.2022 - 09:05
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    Android 13 tabanlı One UI 5.0 tanıtıldı: İşte güncelleme alacak Samsung modelleri

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz aylarda Galaxy S22 serisi ile birlikte, yeni One UI 4.1 arayüz güncellemesini duyurmuştu.

    Samsung, şu anda piyasada olan akıllı telefon modellerinin birçoğunu kademeli olarak yeni arayüz sürümüne güncelledi.

    Kısa bir süre önce Android 13 tabanlı One UI 5.0’ın beta testlerine başlayan Samsung, şimdi de yeni güncellemeyi resmen tanıttı.

    Kullanıcılar artık, telefonlar, Galaxy Watch ve diğer One UI 5.0 cihazlarda birden fazla görsel görüntüleyen yeni bir Dinamik Kilit ekranına kavuşacak.

    One UI 5.0, One UI 4.0 ile karşımıza çıkan Smart Widget desteğini daha da geliştiriyor.

    İstiflenmiş Widget'lar için kullanıcıların yeni bir widget'ı mevcut bir widget'ın üzerine sürükleyip bırakması yeterli olacak.

    Android 13 tabanlı One UI 5.0 tanıtıldı: İşte güncelleme alacak Samsung modelleri #1

    Android 13 tabanlı One UI 5 alması muhtemel Samsung modelleri

    Yapılan resmi açıklamaya göre Android 13 tabanlı One UI 5.0, ekim ayı sonuna kadar Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra modelleri için yayınlanacak.

    Teknoloji devi tarafından şu an için resmi bir güncelleme takvimi paylaşılmamış olsa da,One UI 5.0'ın önümüzdeki süreç içerisinde diğer Samsung modellerine de sunulması bekleniyor.

    Güncellemeyi alması beklenen telefonlar şu şekilde:

    • Samsung Galaxy S22 5G
    • Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
    • Samsung Galaxy S22+ 5G
    • Samsung Galaxy S21 FE 5G
    • Samsung Galaxy S21 5G
    • Samsung Galaxy S21 Ultra 5G
    • Samsung Galaxy S21+ 5G
    • Samsung Galaxy S20 Ultra 5G
    • Samsung Galaxy S20 FE 5G
    • Samsung Galaxy S20
    • Samsung Galaxy S20+
    • Samsung Galaxy S10 Lite
    • Samsung Galaxy Note 20 Ultra
    • Samsung Galaxy Note 20
    • Samsung Galaxy Note 10 Lite
    • Samsung Galaxy Z Flip
    • Samsung Galaxy Z Flip 3
    • Samsung Galaxy Z Fold 3
    • Samsung Galaxy Z Fold 2
    • Samsung Galaxy A53 5G
    • Samsung Galaxy A73 5G
    • Samsung Galaxy A33 5G
    • Samsung Galaxy A52s 5G
    • Samsung Galaxy A72
    • Samsung Galaxy A52
    • Samsung Galaxy A71
    • Samsung Galaxy A51
    • Samsung Galaxy A23 5G
    • Samsung Galaxy A13
    • Samsung Galaxy Tab S6 Lite
    • Samsung Galaxy Tab S7
    • Samsung Galaxy Tab S7+
    • Samsung Galaxy Tab S7 FE
    • Samsung Galaxy Tab S8
    • Samsung Galaxy Tab S8+
    • Samsung Galaxy Z Flip 4
    • Samsung Galaxy Z Fold 4

    Android 13 tabanlı One UI 5.0 tanıtıldı: İşte güncelleme alacak Samsung modelleri #2

    android 13


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