Android 13 tanıtıldı: İşte telefonlara gelecek yenilikler

Google, dün gerçekleştirdiği I/O 2022 etkinliğinde Android 13 işletim sistemini resmen duyurdu.

Google, 18 Mayıs'ta başlayan I/O 2021 geliştirici konferansının ilk gününde, birçok yeni özellikle birlikte gelen Android 12 güncellemesini tanıtmıştı. Güncellemenin kararlı sürümü ise akıllı telefonlara dağıtılmaya devam ediyor.

Öte yandan Google, "Tiramisu" ismiyle hazırladığı Android 13 işletim sistemini dün düzenlediği I/O 2022 etkinliğinde resmen tanıttı.

Android 13'e ait pek çok yeniliğin ve özelliğin paylaşıldığı tanıtımda, daha çok kişiselleştirme ve güvenlik özellikleri ön plana çıktı.

Android 13 neler getiriyor

Android 13, 'Material You' ile gelecek ve kullanıcılara renkler, temalar ve uygulamalar üzerinde daha fazla kişiselleştirme imkanı tanıyacak.

Ayrıca Android 13, yenilenmiş ve daha güvenli bir işletim sistemi olarak yayınlanacak. Kullanıcılar, uygulamaların nelere erişebildiği konusunda daha fazla kontrol sahibi olabilecek.

Android 13 ile kullanıcılar, artık neredeyse hiç kullanılmayan SMS yerine Google'ın Google Mesajlar uygulamasını daha çok kullanacak. Çünkü artık mesajlar uçtan uca şifrelenecek.

Bir diğer yenilik ise Android 13 ile birlikte her bir uygulama için özel dil seçebilme imkanı. Bu sayede kullanıcılar, telefonlarında yüklü olan uygulamaların dilini telefon ayarlarından değiştirebilecek.

Google ayrıca, uygulamaların bildirim göndermeden önce izin istemesini gerektirme, pano geçmişini otomatik olarak silme ve telefonunuzun bir bakışta ne kadar güvenli olduğunu görmenizi sağlayan yeni bir Güvenlik ve Gizlilik sayfası dahil olmak üzere Android’in gizlilik seçeneklerini artırıacak.

Önce Pixel modelleri alacak

Android 13, bu yaz ilk olarak Google Pixel modellerine sunulacak. Şirket, aynı zamanda Android 13 Beta sürümünü de kullanıcıalra açmış durumda.