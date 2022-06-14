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    Android 13 temmuz sonunda kullanıma sunulacak: İşte yenilikler

    Android 13 temmuz sonunda kullanıma sunulacak: İşte yenilikler

    Google, desteklenen tüm Pixel akıllı telefonlar için Android işletim sisteminin üçüncü beta sürümünü kullanıma sundu. Tam sürüm ise temmuz sonunda gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2022 - 15:24
    • Güncelleme : 14.06.2022 - 16:17
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    Google, 18 Mayıs'ta başlayan I/O 2021 geliştirici konferansının ilk gününde, birçok yeni özellikle birlikte gelen Android 12 güncellemesini tanıtmıştı. Güncellemenin kararlı sürümü ise akıllı telefonlara dağıtılmaya devam ediyor.

    Öte yandan Google, Android 13 işletim sistemi üzerindeki çalışmalarını hızlandırdı. Şirket, yeni Android 13'ün üçüncü beta sürümünü Pixel modelleri için kullanıma sundu.

    Android 13 kararlı beta sürümünün yayınlanması,  geliştiricilerin uygulamalarını yeni işletim sistemi sürümüne güncellemeye hazırlanabilecekleri anlamına geliyor.

    Google, tüm uygulama ve oyun geliştiricilerini, yakında çıkacak olan Android 13 sürümünden önce son uyumluluk testlerini yapmaya çağırdı.

    Android 13, temmuzda geliyor

    Android 13, temmuz sonunda ilk olarak Google Pixel modellerine sunulacak ve daha sonra diğer akıllı telefon markaları, güncellemeyi dağıtmaya başlayacak.

    Android 13 temmuz sonunda kullanıma sunulacak: İşte yenilikler #1

    Android 13 neler getiriyor

    Android 13, 'Material You' ile gelecek ve kullanıcılara renkler, temalar ve uygulamalar üzerinde daha fazla kişiselleştirme imkanı tanıyacak.

    Ayrıca Android 13, yenilenmiş ve daha güvenli bir işletim sistemi olarak yayınlanacak. Kullanıcılar, uygulamaların nelere erişebildiği konusunda daha fazla kontrol sahibi olabilecek.

    Android 13 ile kullanıcılar, artık neredeyse hiç kullanılmayan SMS yerine Google'ın Google Mesajlar uygulamasını daha çok kullanacak. Çünkü artık mesajlar uçtan uca şifrelenecek.

    Bir diğer yenilik ise Android 13 ile birlikte her bir uygulama için özel dil seçebilme imkanı. Bu sayede kullanıcılar, telefonlarında yüklü olan uygulamaların dilini telefon ayarlarından değiştirebilecek.

    Google ayrıca, uygulamaların bildirim göndermeden önce izin istemesini gerektirme, pano geçmişini otomatik olarak silme ve telefonunuzun bir bakışta ne kadar güvenli olduğunu görmenizi sağlayan yeni bir Güvenlik ve Gizlilik sayfası dahil olmak üzere Android’in gizlilik seçeneklerini artırıacak.


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