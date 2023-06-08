Android 14 almayacak Samsung modelleri Samsung'un güncelleme politikasına göre, One UI 6 ve Android 14 almayacak akıllı telefonları listeledik.

ensonhaber.com

Android 13’ü resmi olarak piyasaya çıkarmasının ardından Google, şimdi de Android 14 çalışmalarına hız vermiş durumda.

Akıllı telefonlara birçok yeni özellik getirmesi beklenen Android 14, yıl bitmeden bazı akıllı telefonlara sunulacak.

Samsung modelleri için ise Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesini bazı modellerde kullanılamayacak.

Android 14 almayacak Samsung modelleri

Güney Koreli şirketin güncelleme politikalarına göre, Galaxy S21 FE de dahil olmak üzere Galaxy S21 serisi ve bu seriden sonra gelen her S amiral gemisi modeli dört adet büyük işletim sistemi güncellemesi alacak.

Samsung S serisi dışında; Galaxy A33, Galaxy A53, Galaxy A73 ve sonra gelen modeller de dört adet işletim sistemi güncellemesine kavuşacak.

Aşağıdaki telefonların alacağı son büyük işletim sistemi güncellemesi Android 13 olacak. Bu modellere, Android 14 güncellemesinin gelmesi beklenmiyor.

Galaxy S10 Lite

Galaxy S20 FE

Galaxy S20 / Galaxy S20+ / Galaxy S20 Ultra

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Note 20 / Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Z Flip (LTE/5G)

Galaxy Z Fold 2

Galaxy A22 (LTE/5G)

Galaxy A32 (LTE/5G)

Galaxy A51

Galaxy A71

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab S6 Lite (2020)

Galaxy Tab S7 / Galaxy Tab S7+