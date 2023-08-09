Android 14 almayacak Samsung modelleri belli oldu Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesi almayacak Samsung telefon ve tabletler belli oldu. İşte telefonların tam listesi.

ensonhaber.com

Android 13’ü resmi olarak piyasaya çıkarmasının ardından Google, şimdi de Android 14 çalışmalarına hız vermiş durumda.

Akıllı telefonlara birçok yeni özellik getirmesi beklenen Android 14, yıl bitmeden bazı akıllı telefonlara sunulacak.

Samsung modelleri için ise Android 14 tabanlı One UI 6.0 beta güncellemesini yakında telefonlara sunmaya başlayacak. Öte yandan şirket, mevcut sürüm olan One UI 5.5'i güncellemeye devam ediyor.

Android 14 özelliklerini deneyimlemek isteyenlerin merakla beklediği One UI 6 beta sürümü ilk olarak S23 modellerine gelecek ve ilk olarak sadece birçok ülkede kullanıma sunulacak.

Android 14 almayacak Samsung modelleri

Samsung ürün yazılımı desteği konusunda ne kadar iyi olsa da popüler modeller bir süre sonra güncelleme desteğini yitiriyor.

Güney Koreli şirketin güncelleme vermeyeceği bazı modeller bulunuyor. Aşağıdaki modeller için son büyük güncelleme Android 13 olacak ve telefonlar Android 14'e güncellenmeyecek.

İşte Android 14 ve One UI 6.0 almayacak telefon ve tabletler:

Galaxy S10 Lite

Galaxy S20 FE

Galaxy S20 / Galaxy S20+ / Galaxy S20 Ultra

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Note 20 / Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Z Flip (LTE/5G)

Galaxy Z Fold 2

Galaxy A22 (LTE/5G)

Galaxy A32 (LTE/5G)

Galaxy A51

Galaxy A71

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab S6 Lite (2020)

Galaxy Tab S7 / Galaxy Tab S7+