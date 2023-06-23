Android 14 güncellemesi alması beklenen Samsung modelleri Samsung'un Android 14 beta yayın takvimi ortaya çıktı. Şirket, temmuz ayında ilk güncellemesini yayınlayacak.

ensonhaber.com

Android 13’ü resmi olarak piyasaya çıkarmasının ardından Google, şimdi de Android 14 çalışmalarına hız vermiş durumda.

Akıllı telefonlara birçok yeni özellik getirmesi beklenen Android 14, yıl bitmeden bazı akıllı telefonlara sunulacak.

Samsung modelleri için ise Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesi ise temmuz ayında "beta" olarak bazı telefonlara gelecek.

Android 14 alması beklenen Samsung modelleri

Rapora göre, temmuz ayının sonlarına doğru Galaxy S23 ailesi, Android 14 beta'ya kavuşacak.

Android 14 beta güncellemesi, şimdiye kadar sadece Google Pixel modellerine sunulmuştu.

SamMobile tarafından yapılan bir çalışmada, Android 14 güncellemelerini alacak tüm telefonların bir listesi oluşturuldu.

Söz konusu liste, Samsung Galaxy S21'den itibaren tüm Galaxy S modellerini içeriyor. Samsung Galaxy Z Fold 4 ve Samsung Galaxy Z Flip 4, Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Samsung Galaxy Z Flip 3 de Android 14’e güncellenecek.

Android 14 alacak Galaxy M,F ve A serisi telefonlar

Galaxy A73, A72, A54, A53, A52, A52 5G, A52s, A34, A33, A24, A23, A14, A13 ve Galaxy A04s dahil olmak üzere çok sayıda Galaxy A modeli de Android 14’e güncellenecek.

Galaxy M54, M53 5G, M33 5G ve M23’ün Android 14 güncellemesi alması bekleniyor. Galaxy F serisinde ise Galaxy F54, Galaxy F23 ve Galaxy F14 5G’nin Android 14 güncellemesi alacağı belirtiliyor.