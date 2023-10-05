Android 14 resmen çıkış yaptı! İşte telefonlara gelecek yenilikler Android 14 güncellemesini Pixel cihazları için yayınlandığını duyuran Google, bu yılın ilerleyen zamanlarında diğer Android cihazı üreticileri için de kullanıma sunacağını açıkladı.

ensonhaber.com

Android 13’ü resmi olarak piyasaya çıkarmasının ardından Google, şimdi de Android 14 çalışmalarına hız vermiş durumda.

Akıllı telefonlara birçok yeni özellik getirmesi beklenen Android 14'ün son beta sürümü, geçtiğimiz haftalarda yayınlanmıştı.

Google, şimdi de Pixel 8 modelleriyle birlikte Android 14 güncellemesini resmen yayınladı.

Pixel 4A 5G ve üzeri modeller, Android 14 güncellemesini alacak ilk telefonlar olacak. Samsung başta olmak üzere birçok marka, güncellemeyi ilerleyen zamanlarda dağıtmaya başlayacak.

Android 14 ile gelecek yenilikler

Android 14 ile gelen dikkat çekici yeniliklerden biri yeni kilit ekranı özelleştirmeleri. Farklı saat stilleri ve biçimleri arasında geçiş yaparak telefonun tarzını daha fazla kişiselleştirebiliyorsunuz.

Google, ayrıca yapay zeka destekli duvar kağıdı oluşturucu da Android 14 ile kullanıma sunuyor.

Android 14, uygulamaların veri izinleri hakkında size anlaşılması kolay bilgiler verecek. Sizi güvende tutmak için uygulamalara ne tür erişim izni verildiği de paylaşılacak.

Health Connect artık doğrudan Ayarlarınızda, favori sağlık ve fitness uygulamalarınızı bağlamanız, sağlık ve fitness verilerinizi tek bir yerde görmeniz ve gizliliğinizin kontrolünü elinizde tutmanız için merkezi bir yol sunuyor.

Android 14'le birlikte yazı fontları çok daha büyük olabilecek. Google, yüzde 200'e kadar daha büyük fontların sunulabileceğini ve bundan görme bozukluğuna sahip kişilerin yararlanabileceğini söylüyor.

Bir diğer özellik de hareketlerle ilgili. Kullanıcılar, ekranı sola doğru kaydırdıklarında, bir önceki ekrana geri dönecekler.

Kameraların kalitesi iyileştirildi

Google, Android 14 ile akıllı telefon üreticilerine sunulan kamera API'lerinde iyileştirme yaptı.

Odaklamalar, bokeh efektleri ve görüntü işleme hızı iyileştirildi. Ayrıca kameralar artık verimli bir şekilde çalışacak. RAW formatında yapılan çekimlerde de olacak.

Google Mesajlar, "Magic Compose" olarak isimlendirilen yapay zekâ destekli yeni bir özelliğe sahip. Bu yeni özellik, mesajların içeriğine göre alternatif yanıtlar üretecek.

Instagram gibi tüm sosyal medya uygulamaları, artık Gece Modu'na sahip olacak. Ayrıca bu uygulamalar için 10 bit HDR videolar için destek sunulacak ve Ultra HDR özelliği aktif edilecek.

Android cihazları bulmaya yarayan Cihazımı Bul özelliği, Android 14 ile birlikte artık farklı markalara ait kulaklıklar, tabletler ve diğer ürünleri bulmak için de kullanılabilecek.

Tüm bu özelliklerle birlikte Android 14, birçok yeni özelleştirme ve yenilik de içeriyor. Üreticiler, Android 14 güncelleme takvimini açıkladıkça, sizlerle paylaşacağız.