Android 14'te uydu bağlantısı desteği sunulacak

Önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek Android 14'te uydu bağlantısı desteği olacağı açıklandı.

Android 13’ü resmi olarak piyasaya çıkarmasının ardından Google, şimdi de Android 14 üzerinde çalışmalara başladı.

Bu kapsamda, Android 14'ün beta sürümünün Nisan 2023'te yayınlanması bekleniyor. Android 14 Beta sürümleri, muhtemelen nisan ayında ilk olarak Pixel modellerine gelmeye başlayacak.

Android 14 geliştirici ön izleme sürümü de yüksek bir ihtimalle şubat ayında yayınlanacak.

Android 14'te uydu bağlantısı dönemi

Uydu teknolojisinin gelişmesiyle birlikte, üreticiler akıllı telefonlar için “uydu bağlantı” sunmaya daha fazla önem vermeye başladı.

Uydu bağlantısı sayesinde telefonlar ile hücresel bağlantının çekmediği yerlerde bile iletişim kurmak mümkün olacak.

Google'da Android, Chrome, Chrome OS, Play ve Fotoğraflar uygulamalarının Kıdemli Başkan Yardımcısı olan Hiroshi Lockheimer, Twitter’dan yaptığı açıklamada uydu bağlantı desteğinin bir sonraki Android sürümünde aktif edileceğini duyurdu.

Andorid 14'te uydu bağlantı desteğinin sunulması ile telefonların çekmediği yerlerde alçak Dünya yörüngesinde bulunan uydular ile iletişim kurulabilecek. Android 14 ile şimdilik yalnızca Globalstar firmasının uyduları için destek sunulacak.

iPhone'lara da geliyor

Apple’ın uzun süredir kapalı kapılar ardında geliştirdiği uydu üzerinden iletişim teknolojisi, iPhone 14 serisinin bazı modellerinde karşımıza çıkabilir.

Geçtiğimiz günlerde Apple’ın yeni telefonları için uydu iletişim konusunda tecrübeli bir marka olan Globalstar ile anlaştığı iddia edilmişti.

Eğer bu anlaşma iddiaları ve uydu bağlantısı özelliğinin iPhone 14 ile geleceği doğruysa; yeni modeller, yalnızca acil durumlarda kullanılabilecek bir uydu iletişim altyapısına sahip olacak.