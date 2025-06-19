Android 16 ile Google Play Store tasarımı değişiyor

Google, Android 16 işletim sistemiyle birlikte sunacağı "Material 3 Expressive" adlı yeni görsel stiline geçişi hızlandırdı.

Bu kapsamda, Google'ın en önemli uygulamalarından biri olan Play Store'un tasarımı da yenileniyor ve ilk kullanıcılara sunulmaya başlandı.

"MATERIAL 3 EXPRESSIVE" İLE DAHA CANLI GÖRÜNÜM

Yeni Google Play Store tasarımı, arama sekmesi ve kategorilerde çok daha renkli ve canlı bir görünüme sahip.

Yeni tasarımla birlikte sekme simgeleri daha belirgin hale gelirken, özellikle "Popüler Uygulamalar" ve "Keşfet" gibi bölümler artık çok daha dikkat çekici bir yapıya kavuşmuş durumda.

Simgeler renklendirilmiş olsa da Google'ın önceki sade çerçeve tasarımının temel hatları korunuyor. Bu, hem modern bir görünüm hem de tanıdık bir kullanıcı deneyimi sunmayı amaçlıyor.

GÜNCELLEME NASIL ALINIR

Bu tasarım değişikliği, doğrudan bir uygulama güncellemesiyle değil, sunucu taraflı bir güncellemeyle kullanıcılara kademeli olarak sunuluyor.

Şu an için Play Store'un 46.5.19 sürümünü kullanan bazı kullanıcılar bu yeni tasarımı görmeye başladı.

Tasarım dilinin önümüzdeki aylarda tüm Google uygulamalarına yayılması bekleniyor. Android 16'nın resmi çıkışının ise Pixel 10 serisiyle birlikte olacağı ve ardından diğer telefon üreticilerinin de güncellemeyi kendi cihazlarına getireceği belirtiliyor.