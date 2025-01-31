Android 16 ile tüm uygulamalara karanlık mod geliyor

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Android kullanıcıları için müjde! Android 16, tüm uygulamaları karanlık moda geçirebilen yeni bir özellikle gelebilir.

"Daha fazla uygulamayı koyulaştır" adlı bu özellik, Android 16 Beta 1'in kodlarında ortaya çıktı.

NASIL ÇALIŞIYOR

"Daha fazla uygulamayı koyulaştır" özelliği, Android'in Geliştirici Seçenekleri'ndeki "zorla koyulaştırmayı geçersiz kıl" seçeneğinden farklı çalışıyor.

Uygulamaların renklerini tersine çevirmek yerine daha akıllı bir yöntem kullanarak hangi öğelerin karanlık moda geçeceğini seçiyor.

Android kullanıcıları, uzun zamandır böyle bir özellik bekliyordu. Geceleri telefonlarını kullanırken gözlerini yormayan karanlık modu tüm uygulamalarda kullanabilme fikri, oldukça olumlu karşılandı.

Geliştiriciler ise bu özelliğin bazı uygulamalarda görüntüleme sorunlarına yol açabileceğinden endişeli. Google'ın bu endişeleri nasıl gidereceği merak konusu.

NE ZAMAN GELECEK

"Daha fazla uygulamayı koyulaştır" özelliğinin Android 16'nın kararlı sürümünde yer alıp almayacağı henüz belli değil. Ancak, Google'ın bu özelliği ciddiyetle geliştirdiği ve test ettiği biliniyor.