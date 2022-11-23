Petrol
89.26
1.00%
Euro
19.217
0.21%
Dolar
18.6276
0.12%
Altın
1.043
0.22%
Borsa
4785
0.09%
Bitcoin
314.460
4.61%
BTXN Coin
6.02
2.03%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Hafif yağmur 13 C

    Android Deprem Uyarı Sistemi, Düzce depreminde de çalıştı

    Google’ın, Android telefonlarını kullanarak depremi birkaç saniye öncesinden haber vermeyi amaçlayan Android Deprem Uyarı Sistemi, bu sabah yine devredeydi.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2022 - 10:57
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 11:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Android Deprem Uyarı Sistemi, Düzce depreminde de çalıştı

    Bu sabah saatlerinde Düzce'de meydana gelen deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi ve panik yarattı.

    Depremin hemen ardından Kandilli Rasathanesi, büyüklüğü 6 olarak açıklarken, AFAD ise depremin 5.9 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.

    Google’ın Android telefonlarını kullanarak depremi birkaç saniye öncesinden haber vermeyi amaçlayan Android Deprem Uyarı Sistemi, depremden yaklaşık 4 saniye önce kullanıcılara uyarı gönderdi.

    Android Deprem Uyarı Sistemi nedir

    Bu özellik ile birlikte Android cihazlar, önce bir depremin neden olduğu dalgaları tanıyor. Ardından Google, telefonlardan gelen verileri analiz ederek sismik aktivitenin arttığı alandaki kullanıcılara erken uyarı mesajı gönderiyor. Kullanıcılar da bu hizmeti reddetmedikleri takdirde otomatik olarak bilgilendiriliyor.

    DEPREM

    Sistem, teknik olarak bir depremin meydana getirdiği titreşimi ve hızını tespit etmek için dünya çapında kullanılan 3 milyardan fazla Android akıllı telefonun çoğunda bulunan ivmeölçerleri kullanıyor ve kullanıcılarına gerekli uyarıları veriyor.

    Android Deprem Uyarı Sistemi, telefonun mevcut teknolojisinden faydalanıyor, cihaz konumu ve “Deprem Uyarıları” açık olan tüm Android OS 5.0 ve üzeri tüm telefonlarda çalışıyor.

    Deprem uyarı bildirimleri nasıl açılır

    Eğer siz de Android işletim sistemine sahip bir akıllı telefon kullanıyorsanız, Ayarlar > Konum > Konum hizmetleri > Deprem uyarıları yolunu izleyerek bildirimleri açabilirsiniz.

    GOOGLE DEPREM


    Bakan Soylu: Hasarlı binalara girmeyin
    İç Haber

    Bakan Soylu: Hasarlı binalara girmeyin

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!
    Advertorial

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!

    İstihdam endeksi yıllık yüzde 7,1 arttı
    Ekonomi

    İstihdam endeksi yıllık yüzde 7,1 arttı

    Görüş Bildir