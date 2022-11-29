Android için ücretli ve ücretsiz en iyi müzik uygulamaları

Android için ücretli ve ücretsiz en iyi müzik uygulamaları

İster yayın akışı yapın, ister çevrimdışı müzik dinleyin. İşte deneyebileceğiniz en iyi ücretli ve ücretsiz müzik uygulamaları...

Birçok insan seyahat ederken, egzersiz yaparken ve diğer etkinliklerle uğraşırken müzik dinlemeyi tercih eder. Müzik dinlemek için kullanabileceğiniz birçok müzik uygulaması vardır.

Gelişen teknolojiyle birlikte müzik hizmetlerindeki ses kalitesi de artıyor. İster eski yıl şarkılarını isterseniz de günümüz son çıkan albümlerini gönül rahatlığı ile dileyebileceğiniz platformlarla karşı karşıyasınız. Belli bir abonelik ücretini ödedikten sonra istediğiniz listeleri oluşturup, telefonunuza indirip çevrimdışı müzik dinleme özelliğine bile sahip olabiliyorsunuz.

Ses kalitesi, akış ve çevrimdışı dinleme açısından Android için en iyi müzik uygulamalarını sizler için derledik…

PowerAMP

Üstün ses kalitesi ile Android için en güçlü müzik uygulamalarından biri olarak biliniyor. Çıktığı günden bu yana geliştiricileri, ses kalitesinde bir adım önde olmak için sürekli yeni güncellemeler yayınladı.

Uygulama, 24bit/192khz'ye kadar ses dosyalarını oynatmasını sağlayan hem dahili hem de harici yüksek çözünürlüklü DAC'leri destekler. Ayrıca 10 banda ve özel ön ayarlara sahip bir ekolayzır ile donanmıştır.

Ücretsiz deneme sürümünü kullanabilirsiniz. Ücreti ise 6,99 Dolar

Spotify

Spotify, çoğunlukla ücretli bir müzik uygulaması olarak bilinir. Ancak ücretsiz müzik akışı da bulunur. Sadece kaydolarak uygulamanın şarkı kataloğuna erişebilirsiniz. Ücretsiz olarak kullanıldığında parçaları atlayamıyorsunuz ve reklamlara katlanmak zorunda kalıyorsunuz. Bunların yaşanmaması için abonelik satın alabilirsiniz.

Uygulama, en sevdiğiniz şarkıları, sanatçıya, albüme ve hatta şarkının adına göre aramanıza olanak tanır. Sevdiğiniz müzikleri daha sonra dinlemek üzere kaydedebilir, bu tür müzikleri arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Ücretsiz abonelik ve ücretli abonelik mevcut. Aylık 20,99 TL

SoundCloud

Android kullanıcıları için en iyi müzik uygulamaları arasındadır. Kendi müziğinizi platforma yükleyebilir ve diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz. Uygulama ücretsiz olarak kullanılabilse de daha kaliteli müzik dinlemek ve şarkıları çevrimdışı olarak dinleyebilmek için abone olmanız gerekecek. Ücreti ise 8,25 Euro.

VLC

VLC, en popüler medya oynatıcılarından biridir. Masaüstü bilgisayarda olduğu kadar Android’de de iyidir. İnternet eriişimi olmadan cihazınıza indirilmiş şarkıları çalar.

Şarkılar VLC'de sanatçıya, albüme, türe ve daha birçok kategoriye göre otomatik olarak sıralanır. Ayrıca sadece müzik değil, aynı zamanda farklı formatlardaki videoları da oynatır.

AIMP

Kamp ya da piknik gibi etkinlikleri seven biriyseniz, bir noktada kapsama alanı dışında kalabilirsiniz. Bu nedenle kesintisiz müziğin keyfini çıkarmak için çevrimdışı bir uygulamaya ihtiyacınız olabilir. AIMP, bu uygulamalardan en iyisidir ve ücretsizdir.

Bu uygulama ile küçük düzenlemeler yapabilir ve sesinizi daha iyi hale getirmek için hızlı ayarlamalar yapabilirsiniz. Ayrıca AIMP, 29 frekanslı ekolayzeri ile zaten indirdiğiniz müziği mümkün olan en iyi kalitede çalmanız ve keyfini çıkarmanız için birçok seçenek sunar.

Onkyo HF Player

Ücretsiz ve yüksek kaliteli müzik sunma uygulamaları arasında büyük bir üne sahiptir. Aynı zamanda mükemmel bir arayüze sahiptir. Arayüzünün temiz, basit ve gezinmesi kolay olması onu kullanıcılar için uygun hale getiriyor. Ayrıca dokunmatik olarak ayarlanabilen bir FIR ekolayzera sahiptir. Uygulama, yüklendikten sonra telefonunuzdaki müzik listesiyle otomatik olarak senkronize olur ve şarkılarınızı başlığa, sanatçılara, türlere ve albümlere göre sıralar. Ayrıca çalma listelerini istediğiniz gibi oluşturabilir, değiştirebilir, kaydedebilir ve paylaşabilirsiniz.

MediaMonkey

Çok fazla zamanınız yoksa ve müzik sıralamaktan anlamıyorsanız Media Monkey ihtiyacınız olan uygulama olabilir. Müziğinizi düzenlemesini, dizüstü bilgisayarınız ve telefonunuz arasında senkronize olmasını sağlayan özelliklerle doludur.

Müzik ve videoları bir biçimden diğerine dönüştürebilir, bu da size dosyalarınızı çok çeşitli aygıtlarda oynatma esnekliği sağlar. Ücretsizdir ve abonelik mevcuttur.