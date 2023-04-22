Android kullanıcıları dikkat! 60 uygulamada virüs tespit edildi Toplam indirme sayısı 100 milyonu geçen 60 Android uygulamasında kötü amaçlı yazılımlar keşfedildi.

ensonhaber.com

Son yıllarda akıllı telefon kullanımının artmasıyla daha fazla zararlı yazılım görmeye başlıyoruz.

Kişisel veri hırsızlığından dolandırıcılığa kadar pek çok riski bulunan bu durumun çözümü için sayısız çalışma yapılsa da özellikle Android işletim sisteminde yeni zararlı yazılımlar ortaya çıkıyor.

Google'ın tehdit algılama filtrelerini geçerek Play Store'a giren ve kötü amaçlı yazılımları gizlice telefonlara yükleyen uygulamalara yenileri eklendi.

60 uygulamada zararlı yazılım bulundu

Toplam indirme sayısı 100 milyonu geçen 60 Android uygulamasında kötü amaçlı yazılımlar keşfedildi.

McAfee ekibi Goldoson adındaki kütüphaneyi kullanan uygulamaların tehlikeli olduğunu açıkladı. Bu kütüphaneyi kullanan geliştiriciler, istemeden de olsa kullanıcılarını tehlikeye attı.

Goldoson yüklendikten sonra bir cihazda yüklü olan uygulamalar, WiFi ve Bluetooth bağlantılı cihazların geçmişi ve yakındaki GPS konumları hakkında veri topluyor.

Kütüphane, kullanıcının izni olmadan da arka planda reklamlara tıklayabiliyor. Bu da kullanıcıların dolandırıcılık mağduru haline getiriyor.

Etkilenen uygulamalar

En fazla indirme sayısına sahip etkilenen uygulamalar ise L.Point with L.Pay, Swipe Brick Breaker, Money Manager Expense & Budget, GOM Player, Live Score, GOM Audio ve Compass 9 olarak açıklandı.

Etkilenen tüm uygulamalar