Android kullanıcılarının konuşmalarını gizlice kaydeden zararlı yazılım tespit edildi

ESET araştırmacıları, Android işletim sisteminde kullanıcıların konuşmalarını gizlice dinleyip kaydeden yeni bir kötü amaçlı yazılım ortaya çıkardı.

Zararlı yazılım denince akla ilk gelen işletim sistemi olan Android, yıllardır bu tür saldırılara maruz kalıyor.

Google, her defasında bu uygulamaları mağazadan kaldırsa da silinen uygulamaların yerini, diğer zararlı uygulamalar dolduruyor.

Günümüzde bir milyardan fazla akıllı telefonda bulunan Android işletim sisteminde yeni bir kötü amaçlı yazılım tespit edildi.

KONUŞMALARI GİZLİCE KAYDEDİYOR

Güvenlik şirketi ESET tarafından tespit edilen zararlı yazılım, kullanıcıların konuşmalarını gizlice kaydedip özel mesajlara kadar erişebiliyor.





SAHTE UYGULAMALARDAN BULAŞIYOR

Android/SpyC23.A isimli yazılım, sahte bir Android mağazasındaki uygulamalar aracılığıyla telefonlara bulaşıyor.

Kötü niyetli kişiler; AndroidUpdate, Threema ve Telegram gibi uygulamaların sahte sürümlerini yayınlayarak bu zararlı yazılımı kurbanların telefonuna yükleyebiliyor.

Araştırmacılar, sahte yazılıma önlem olarak kullanıcıların uygulamaları yalnızca Google Play Store üzerinden yüklemelerini söylüyor. Ancak Google Play üzerinden yükleme yaparken bile, mutlaka yorumlara ve puanlama derecelerine göz atmanız gerekiyor.





GOOGLE, ZARARLI UYGULAMALAR İÇİN ÖNLEM ALIYOR

Kötü niyetli uygulamalar, Google Play Store için her zaman bir sorun oldu. Google, 2019'un başlarında yeni yapay zeka sistemini duyurarak, zararlı uygulamalarla mücadelesini sürekli geliştirdiğini açıklamıştı.

Öte yandan Google'ın güvenlik servisi Google Play Protect, yüklü uygulamaların güvenli olup olmadığını öğrenmek için günlük 50 milyar uygulamayı kullanıcıların telefonundan tarıyor.

Şirket, aynı zamanda 2017 yılında Google Play Store'dan 700 bine yakın uygulamayı kaldırmış ve 100 bine yakın uygulama geliştiricisini engellemişti.